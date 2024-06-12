Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах

Договор регулировал деятельность культурных центров в Москве и Киеве, которые уже прекратили работу. Российский центр в столице Украины свернул деятельность после разрыва дипотношений между двумя странами

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабинетом министров Украины о деятельности информационно-культурных центров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российский президент утвердил денонсацию соглашения, подписанного в Москве в феврале 1998 года. Прекращение действия договора Госдума одобрила в мае 2024 года, а Совет Федерации — в июне.

Соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Культурного центра Украины в Москве и их филиалов. Российский центр в Киеве закрылся в 2021 году, а украинский свернул деятельность после начала российской военной операции и разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной в феврале 2022 года.

В документе о денонсации договора отмечалось, что в соответствии со второй статьей соглашения центрами должны руководить главы посольств, но после разрыва дипломатических отношений между двумя странами это стало невозможно.