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Военная операция на Украине ,  
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В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной о культурных центрах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в парламенте.

В документе о денонсации договора отмечается, что в соответствии со второй статьей соглашения центрами должны руководить главы посольств, но после разрыва дипломатических отношений между двумя странами это стало невозможно.

Соглашение между правительством России и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров было подписано в Москве в 1998 году. Договор предусматривал создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Культурного центра Украины в Москве и их филиалов.

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Фото:Евгений Малолетка / AP

Российский центр в Киеве закрылся в 2021 году, а украинский свернул деятельность после начала российской военной операции и разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной в феврале 2022 года.

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Теги
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