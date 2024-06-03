В Совфеде поддержали денонсацию договора с Украиной о культурных центрах

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Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в парламенте.

В документе о денонсации договора отмечается, что в соответствии со второй статьей соглашения центрами должны руководить главы посольств, но после разрыва дипломатических отношений между двумя странами это стало невозможно.

Соглашение между правительством России и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров было подписано в Москве в 1998 году. Договор предусматривал создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Культурного центра Украины в Москве и их филиалов.

Российский центр в Киеве закрылся в 2021 году, а украинский свернул деятельность после начала российской военной операции и разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной в феврале 2022 года.