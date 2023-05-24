Путин: Киев благополучно кассирует средства за транзит газа России через свою территорию

Путин обвинил Украину в «кассировании» средств за транзит газа из России

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украина получает доходы от транзита российского газа по своей территории, несмотря на то что называет Россию агрессором, заявил президент России Владимир Путин.

Он выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проходит в Москве, трансляцию вел РБК.

«Две нитки газопровода [идут] через Украину, Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали! Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — сказал Путин.

Слово kassieren в переводе с немецкого означает «взимать», «получать деньги». В русском же языке оно означает «произвести кассацию», т.е. отменить, признать недействительным. Путин владеет немецким языком. В 1975–1991 годах глава государства служил в КГБ, в том числе в резидентуре в ГДР.

Президент задался вопросом, чем был вызван энергетический кризис в Европе. «Кто виноват в том, что произошло? «Северный поток-1» взорвали, «Северный поток-2» не открыли. Маршрут Ямал — Европа газовый, через Польшу, Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли?» — спросил Путин.

Россия, по словам президента, выполняет все взятые на себя обязательства в полном объеме.

Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. Газ поступает через газоизмерительную станцию «Суджа». «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию введен не был.

Киев не может прекратить транзит российского газа, так как нуждается в дополнительном доходе, говорил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По его словам, Украина стремится быть надежным партнером для европейских стран, зависимых от российского газа.