Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,02 63,82 EUR Нал. 73,78 72,18 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 909,40 -110,50 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 051,42 -0,04% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,1%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,81%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,27%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,1%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,81%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,27%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений Технологии и медиа, 00:56 СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу Политика, 00:50 Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет Политика, 00:14 Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным Политика, 00:13 Руководивший задержанием Голунова полковник заявил об очереди проверяющих Общество, 11 июн, 23:58 Президент Греции распустил парламент и объявил о досрочных выборах Политика, 11 июн, 23:57 Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020 Спорт, 11 июн, 23:42 В тюрьме во Франции заключенный взял надзирателей в заложники Общество, 11 июн, 23:23 На Балтике во время учений утонул БТР с солдатом Общество, 11 июн, 23:20 NBC узнал о сомнениях Трампа по поводу назначения нового главы Пентагона Политика, 11 июн, 23:09 Сын Алибасова объяснил иск родственников к производителю «Крота» Общество, 11 июн, 23:06 Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня Общество, 11 июн, 22:49 Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тыс. руб. за акцию на Лубянке Общество, 11 июн, 22:43 МИД Украины попросил усилить санкции против России из-за арестов в Крыму Политика, 11 июн, 22:41
Политика ,  
0 
Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным
Несмотря на разногласия, Европа, считает президент Франции, должна наладить диалог с Россией. В том числе, для этого, рассказал Макрон, на этой неделе он готовится провести переговоры с Путиным
Эмманюэль Макрон (Фото: Alex Brandon / AP)

Европа должна вести разговор с Россией, причем последней стоит «прилагать для этого усилия», заявил в интервью швейцарскому каналу RTS президент Франции Эммануэль Макрон. Между европейскими странами и Москвой, уверен политик, должна продолжаться «стратегическая дискуссия». Чтобы поддержать ее, Макрон, по его словам, собирается провести «длинную и насыщенную» беседу с президентом России Владимиром Путиным (цитата по журналу L’Obs).

«Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО», — сказал глава государства. Однако действовать, «будто ничего не произошло» после крымского референдума страны Запада, по его мнению, не могут. «[Со стороны России] был военный жест», — добавил Макрон, заметив, что «без четкого и ощутимого продвижения в минском процессе» изменений в G8, которая после «аннексии Крыма» стала «большой семеркой», ожидать не стоит.

Политика
Премьер Италии выступил за возвращение к формату G8 с участием России

«Но должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным», — рассказал президент Франции. Деталей о готовящихся переговорах он не раскрыл, заметив, что между Россией и странами Европы «есть разногласия». «Но мы работаем вместе», — добавил президент Франции, имея в виду сотрудничество для разрешения ситуации в Сирии. «Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю», — резюмировал Макрон.

В форумах «большой восьмерки» Россия принимала участие с 1998 года. Однако в 2014 году, после крымского референдума, ее членство в группе было приостановлено. Формат мероприятия стал представлять собой G7. Президент Франции впоследствии неоднократно напоминал, что к участию в форумах Россия может быть допущена только в случае, если будут выполняться минские договоренности.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин
Материалы по теме
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Политика
Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter