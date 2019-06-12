Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным

Несмотря на разногласия, Европа, считает президент Франции, должна наладить диалог с Россией. В том числе, для этого, рассказал Макрон, на этой неделе он готовится провести переговоры с Путиным

Эмманюэль Макрон (Фото: Alex Brandon / AP)

Европа должна вести разговор с Россией, причем последней стоит «прилагать для этого усилия», заявил в интервью швейцарскому каналу RTS президент Франции Эммануэль Макрон. Между европейскими странами и Москвой, уверен политик, должна продолжаться «стратегическая дискуссия». Чтобы поддержать ее, Макрон, по его словам, собирается провести «длинную и насыщенную» беседу с президентом России Владимиром Путиным (цитата по журналу L’Obs).

«Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО», — сказал глава государства. Однако действовать, «будто ничего не произошло» после крымского референдума страны Запада, по его мнению, не могут. «[Со стороны России] был военный жест», — добавил Макрон, заметив, что «без четкого и ощутимого продвижения в минском процессе» изменений в G8, которая после «аннексии Крыма» стала «большой семеркой», ожидать не стоит.

«Но должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным», — рассказал президент Франции. Деталей о готовящихся переговорах он не раскрыл, заметив, что между Россией и странами Европы «есть разногласия». «Но мы работаем вместе», — добавил президент Франции, имея в виду сотрудничество для разрешения ситуации в Сирии. «Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю», — резюмировал Макрон.

В форумах «большой восьмерки» Россия принимала участие с 1998 года. Однако в 2014 году, после крымского референдума, ее членство в группе было приостановлено. Формат мероприятия стал представлять собой G7. Президент Франции впоследствии неоднократно напоминал, что к участию в форумах Россия может быть допущена только в случае, если будут выполняться минские договоренности.