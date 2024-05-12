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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до 17

Мурашко: число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до 17
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее в МЧС сообщили о 12 пострадавших, среди них — двое детей. В жилой дом попал фрагмент ракеты «Точка-У». Разбор завалов на месте происшествия продолжается
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При обрушении подъезда дома, попавшего под обстрел ВСУ в Белгороде, пострадали 17 человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе МЧС сообщили о 12 пострадавших, в том числе двоих детях.

По поручению министра в Белгород отправили бригады медицинских работников, сообщил РБК его помощник Алексей Кузнецов. Это специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги.

При обрушении дома в Белгороде пострадали по меньшей мере девять человек
Общество

Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», сообщили в Минобороны. Над регионом сбили шесть таких ракет, а также четыре реактивных снаряда Vampire и два — «Ольха». Атаку пресекли около 11:40 мск, с 11:19 мск в регионе действует ракетная опасность. Такой сигнал в регионе запустили пятый раз за сутки.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Белгород неоднократно попадал под массированные атаки.

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София Шошина София Шошина
Белгород Михаил Мурашко обстрел пострадавшие
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