Гладков: после атаки БПЛА есть повреждения на двух предприятиях в Шебекино

Гладков сообщил о повреждениях на территории двух предприятий из-за БПЛА

После повторной атаки беспилотников на город Шебекино Белгородской области получили повреждения помещения на территории двух промышленных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, на территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения, на территории другого — помещение столовой. «Пострадавших нет, — уточнил губернатор. — На месте работают оперативные службы».

Утром Гладков сообщил, что Шебекино был атакован дронами. Никто не пострадал, но получили повреждения линии электропередачи. Без электричества остались жители Шебекино, а также Графовки, Безлюдовки, Масловой Пристани и Новой Таволжанки.

Ночью и утром глава региона предупреждал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над областью.