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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» над Белгородчиной

Минобороны: ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» и шесть дронов над 4 регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
Средствами ПВО также были сбиты три дрона над Брянской областью и два над Липецкой. Еще один беспилотник был перехвачен над Волгоградской областью, отчиталось ведомство

Силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в 04:03 сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, в 04:47 тревога была отменена.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Средствами ПВО также были сбиты три дрона над Брянской областью и два над Липецкой. Еще один беспилотник был перехвачен над Волгоградской областью.

Минобороны заявило о перехвате 21 снаряда и 16 дронов над тремя областями
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Курский губернатор Роман Старовойт предупреждал об опасности атаки БПЛА в 00:10. В 05:53 он сообщил об отбое тревоги.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что два беспилотника были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Ночью дрон упал на площадку Волгоградского НПЗ и взорвался. В результате произошел пожар, его уже потушили. Жертв нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром заявил о попытке атаки беспилотника на инфраструктуру в промышленной зоне Липецка. «Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» над Белгородчиной
Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» над Белгородчиной

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Елена Чернышова
Минобороны Точка-У беспилотники
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