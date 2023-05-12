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FT узнала о сомнениях украинских чиновников в успехе контрнаступления

FT: некоторые чиновники в Киеве сомневаются в успехе контрнаступления в этом году
Некоторые чиновники в Киеве считают, что Украина в этом году не сможет добиться возвращения утраченных территорий. По их мнению, если сторонники на Западе не увидят значительных успехов ВСУ, это отразится на военной помощи
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Некоторые высокопоставленные украинские чиновники считают маловероятным, что страна в этом году сможет добиться конечной цели контрнаступления — вернуть контроль над территорией Украины в границах 1991 года, сообщает Financial Times.

В границах 1991 года в состав Украины входили Донбасс и Крым. Полуостров вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области, — по итогам голосования в сентябре 2022-го. Украина и большинство других стран считают референдумы незаконными. Россия подчеркивает, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия «не предаст» выбор жителей этих регионов, они стали россиянами навсегда.

О сроках начала контрнаступления украинские власти говорят уже несколько недель; как пишет FT, оно должно вот-вот начаться. Однако накануне президент Владимир Зеленский сказал, что стране нужно больше времени: бригады ВСУ готовы, но армия все еще нуждается в некоторой дополнительной помощи от Запада — например, в бронетехнике, которая «приходит партиями». По мнению источника FT, близкого к руководству Украины, выступление Зеленского могло быть уловкой или частью стратегии, направленной на то, чтобы Запад поторопился с поставками вооружений.

Как пишет FT, некоторые украинские чиновники обеспокоены, что если в результате контрнаступления ВСУ не удастся вернуть контроль над значительной частью утраченных территорий, сторонники на Западе могут усомниться в необходимости оказывать дальнейшую поддержку Киеву и усилить давление на него с тем, чтобы Украина вступила в переговоры с Россией в этом году.

Власти США неоднократно заявляли, что не подталкивают Киев к переговорам с Москвой и Украина сама должна решить, когда для этого наступит подходящее время. Они также настаивают, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», вне зависимости от того, чем обернется контрнаступление. Однако в частном порядке, пишет FT, некоторые американские чиновники заявляют, что Киеву необходимо добиться определенного успеха на поде боя. Это позволит администрации Джо Байдена беспрепятственно подавать дополнительные запросы в конгресс на оказание помощи Украине.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, в Европе поддержка Киева «не зависит от успехов Украины на военном фронте в ближайшем будущем». Однако США хотели бы увидеть некоторый прогресс до 2024 года, когда в стране начнется активная подготовка к выборам, предположил собеседник FT.

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Президент России Владимир Путин обещал, что страна будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами». В Кремле говорили, что российские военные отслеживают все заявления об украинском контрнаступлении и учитывают их при подготовке боевых действий. Вечером 11 мая Минобороны России после сообщений военкоров в телеграм-каналах о «прорывах обороны» на линии боевого соприкосновения заявило, что эти данные не соответствуют действительности: по данным ведомства, на запорожском, херсонском и купянском направлениях активные действия не ведутся, и обстановка в зоне проведения военной операции не изменилась. Днем 12 мая военное ведомство сообщило о попытке ВСУ начать наступление на соледарском направлении на всей линии соприкосновения, которая составляет свыше 95 км. В Минобороны утверждают, что все атаки отражены, прорывов обороны не допущено.

FT узнала о сомнениях украинских чиновников в успехе контрнаступления
FT узнала о сомнениях украинских чиновников в успехе контрнаступления

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление Украина ВСУ территориальная принадлежность
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