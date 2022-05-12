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МИД счел нонсенсом попытки отстранить Россию от ближневосточных вопросов

Так ведомство отреагировало на решение западных стран не приглашать российскую делегацию на заседание Временного координационного комитета (ВКК) по оказанию помощи палестинцам, которое прошло в Брюсселе
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Попытки отстранить Россию от процесса урегулирования кризиса на Ближнем востоке — это политический нонсенс, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Так ведомство отреагировало на решение не приглашать российскую сторону на заседание Временного координационного комитета (ВКК) по оказанию помощи палестинцам, которое состоялось в Брюсселе 10-11 мая под сопредседательством Норвегии и ЕС.

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«Любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса — политический нонсенс», — отметили в ведомстве.

В МИД выразили «сожаление и непонимание» из-за такого шага западных стран и добавили, что Россия активно участвовала в работе комитета с момента его основания в 1993 году и «вносила существенный, общепризнанный вклад в создание прочной базы для реализации формулы «двух государств» — Израиля и Палестины».

В начале декабря прошлого года президент Палестины Махмуд Аббас призвал президента России Владимира Путина организовать в Москве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Он отмечал, что конференция может быть организована при содействии ближневосточного «квартета» — России, США, Евросоюза и ООН. Палестина, рассказал он, заинтересована в проведении встреч «квартета» на уровне министров иностранных дел для начала нового этапа диалога. Нофаль ранее сообщал, что Палестина не намерена принимать участие в мирных переговорах в случае, если единственным посредником на них выступят США.

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