Власти Хабаровска объяснили решение закрыть памятник Ленину на 9 Мая

Памятник обнесли каркасом и задрапировали, это вызвало возмущение некоторых активистов и КПРФ. В краевой администрации пояснили, что решили закрыть монумент и разместить на драпировке изображения, связанные с войной

Фото: yy378 / VK

Власти Хабаровска перед 9 Мая задрапировали памятник Владимиру Ленину на названной в честь него площади. Как пояснила РБК начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк, вокруг памятника «было решено смонтировать специальную празднично оформленную конструкцию» с изображением Ордена Отечественной войны и фотографиями, «которые создают атмосферу погружения в те дни».

По словам Гребенюк, такое решение предложили хабаровские дизайнеры и утвердил межведомственный организационный комитет. «При этом мы увеличили количество мест для гостей и ветеранов», — добавила она, заверив, что памятник находится в сохранности.

По данным местной «Комсомольской правды», памятник Ленину начали закрывать 3 мая: сначала его огородили металлическим каркасом, а затем накрыли полотном. Это произошло впервые за время существования монумента.

Краевое отделение партии КПРФ направило мэру, губернатору и председателю законодательной думы обращение о недопустимости драпировки памятника, сообщается в аккаунте общественного движения «Сила народа» во «ВКонтакте». По словам коммунистов, на фоне текущей геополитической ситуации «особое недоумение вызывают неоднозначные решения, касающиеся памятников советской истории». «Как бы кто ни относился к личности Владимира Ильича, он был основателем СССР, той самой страны, которая переломила хребет немецко-фашистским захватчикам», — говорится в обращении. Члены КПРФ осудили «попытки размытия исторической памяти» и потребовали не допускать «проявлений антисоветизма». По их мнению, площадь 9 мая должна «сохранить свой исторический облик».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Говорит Москва» назвал решение о драпировке памятника циничным и преступным. «Все наизнанку — в этом проявляется сущность этой «Единой России», которая не понимает, что происходит. Она является главной причиной происходящего», — заявил глава партии. Он призвал хабаровчан «возмутиться» и самостоятельно убрать заграждения.

Как сообщает портал «ДВновости», местные активисты подали на правительство края в суд. «Действия ответственных лиц не должны быть направлены на сокрытие истории нашей страны. Это — аморально», — цитирует издание общественницу Оксану Подкорытову.

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Памятник открыли в 1925 году. Его высота вместе с постаментом составляет 6,67 м. Памятник — объект культурного наследия федерального значения, пишет «Комсомольская правда».