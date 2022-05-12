Российские военные уничтожили украинский С-300 в Харьковской области

Ракетные войска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300», — рассказали в ведомстве. Минобороны также сообщило, что в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, авиация в районе Одессы уничтожила радиолокационную станцию наведения украинского комплекса С-300.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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