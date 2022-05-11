Минобороны отчиталось об уничтожении около Змеиного беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили около острова Змеиный еще один беспилотник ВСУ, всего за ночь на Украине уничтожено девять беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Четыре беспилотника были уничтожены в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три — в районе Рубежного Луганской народной республики, один — в районе острова Змеиный, а также один Bayraktar TB2 — в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области, пояснили в ведомстве.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили за ночь более 400 целей на Украине. Российскими военными было уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. «В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Накануне, 10 мая, Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в районе поселка Широкое в Днепропетровской области и вертолете Ми-8 вблизи села Новодмитровка Херсонской области.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин говорил, что целью спецоперации является «денацификация» и «демилитаризация» Украины.