В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Проект поправок в статью КоАП об оскорблениях предусматривает ужесточение штрафов, расширение трактовки оскорбления и признание публичными оскорблений через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание чиновников

Александр Хинштейн и Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Госдуме зарегистрирован законопроект о внесение изменений в статью КоАП, которая устанавливает наказание за оскорбление. Его авторами стали секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Они предложили внести изменение в само понятие «оскорбление», дополнить статью отдельными пунктами о наказании чиновников за хамство.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.

Авторы предложили изменить понятие «оскорбления». Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона предлагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Кроме того, в проекте указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.