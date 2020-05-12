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В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Проект поправок в статью КоАП об оскорблениях предусматривает ужесточение штрафов, расширение трактовки оскорбления и признание публичными оскорблений через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание чиновников
Александр Хинштейн и Андрей Турчак
Александр Хинштейн и Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Госдуме зарегистрирован законопроект о внесение изменений в статью КоАП, которая устанавливает наказание за оскорбление. Его авторами стали секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Они предложили внести изменение в само понятие «оскорбление», дополнить статью отдельными пунктами о наказании чиновников за хамство.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за оскорбления в интернете
Общество
Александр Хинштейн

Авторы предложили изменить понятие «оскорбления». Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона предлагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Кроме того, в проекте указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенное в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)».

Кроме того, за все виды оскорблений авторы предлагают значительно увеличить штрафы. За публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3–5 тыс. руб. до 5–10 тыс. руб., для должностных лиц — с 30–50 тыс. руб. до 50–100 тыс. руб., для юридических лиц — со 100–500 тыс. руб. до 200–700 тыс. руб.

В Думе заявили об одобрении правительством проекта «о хамстве чиновников»
Политика
Александр Хинштейн

Статью, которая сейчас состоит из трех частей, предлагается дополнить еще двумя об ответственности чиновников. Четвертая часть должна гласить: «Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года».

В пятой части предусматривается наказание за повторное оскорбление: штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до двух лет.

28 апреля Хинштейн рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный ответ на поправки.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: законопроект, оскорбление, поправки в КоАП
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