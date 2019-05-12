На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров

По предварительным данным, страну ждет второй тур выборов. На выход во второй тур претендуют — лидер гонки независимый кандидат Гитанас Науседа, следом почти на равных идут действующий премьер и бывшая министр финансов

Саулюс Сквернялис, Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Главная избирательная комиссия Литвы обнародовала первые результаты президентских выборов, прошедших в стране 12 мая. По данным примерно с 1300 избирательных участков лидирует независимый кандидат, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа, у него 31,33%.

На втором месте идет бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните с 25,13% голосов. Немного отстает от нее премьер-министр Саулюс Сквернялис, у него 23,78%.

Из остальных кандидатов никто не набрал более 6% голосов, свидетельствуют данные Главизбиркома страны.

Всего за пост президента Литвы боролись девять кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, будет назначен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на своем посту уже второй срок подряд, и на третий она баллотироваться не может.