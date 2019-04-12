МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщает министерство, 31 марта в посольство страны в Москве поступило письмо с угрозами, которое призывало сотрудников дипмиссии в течение месяца покинуть Москву из-за решения Вильнюсского суда по делу о событиях 13 января 1991 года. По данным ведомства, послание подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией «Ветераны России».

1 апреля посольство обратилось в российский МИД с просьбой расследовать инцидент и обеспечить сотрудникам дипмиссии безопасность, но не получило официальной реакции, говорится в сообщении.