Минюст проверит более половины политических партий России

Проверки связаны с истечением 7-летнего срока, в течение которого партии обязаны были принять участие в выборах любого уровня. В случае неучастия в выборах в течение семи лет подряд партию будет ждать ликвидация

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство юстиции России проверит 32 политические партии, которые были зарегистрированы в 2012 году после либерализации законодательства о политических партиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Как пояснили в Минюсте, речь идет об изменениях, которые вступили в силу 4 апреля 2012 года. С тех пор необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Из 61 зарегистрированной на данный момент в России партии 32 партии появились после либерализации законодательства. Государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года, уточнили в министерстве.

Таким образом в мае 2019 года истекает семилетний срок, в течение которого партии должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне. Министерство подчеркивает, что если данное требование не было соблюдено, то партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд.