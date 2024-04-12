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Политика ,  
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В Думе сообщили о розыске Интерполом около 6 тыс. машин россиян

Луговой: Интерпол разыскивает около 6 тыс. российских импортных машин
Интерпол разыскивает тысячи иномарок, законно купленных россиянами; МВД находит машины, но международное агентство игнорирует запросы, сообщили в Думе. Автовладельцы предполагали, что мошенники продают лизинговые автомобили
Вид на здание Госдумы
Вид на здание Госдумы (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Примерно 6 тыс. автомобилей, законно купленных россиянами и ввезенных в Россию, находятся в базе розыска Интерпола. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По словам депутата, автомобили преодолели несколько границ, прошли таможню, за них выплачены пошлины и утилизационный сбор, но они стали вещественными доказательствами по делам Интерпола, а объявленные им в розыск машины попадают в российские базы розыска МВД.

«Интерпол изменил процедуру приема запросов от России, так что теперь все вопросы от нас поступают в Генеральный секретариат Интерпола, а не непосредственно в страны. В итоге объявленные Интерполом в розыск машины попадают в российские базы. Наше МВД обнаруживает авто, и на этом связь прерывается — Генеральный секретариат Интерпола не отвечает на запросы по разыскиваемым машинам», — написал Луговой.

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Фото:Kacper Pempel / Reuters

Всего Интерпол получил заявки на розыск более 80 тыс. автомобилей, похищенных в Канаде, часть из них нашли в России, но Интерпол игнорирует запросы от российского МВД, продолжил Луговой.

«Интересные детали. Большинство якобы похищенных в Канаде машин были куплены нашими согражданами новыми в автосалонах ОАЭ. После чего растаможены в странах — членах Таможенного союза ЕАЭС с постановкой на регистрационный учет. Сведения о хищении поступили в базу Интерпола спустя значительный срок времени и уже после получения страховых выплат», — добавил депутат.

Луговой напомнил, что глава Интерпола Ахмад Насер ар-Раиси получил звание генерал-майора в силовых структурах ОАЭ, и задался вопросом: «Совпадение ли, что автодилеры ОАЭ торговали машинами, прошедшими несколько таможенных и пограничных очисток, в полной уверенности, что в базе Интерпола и полиции Эмиратов данные о них отсутствуют? И были ли кражи?»

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России, а также в пресс-службу Интерпола.

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Фото:Dirk Sattler / Reuters

На участившиеся случаи розыска Интерполом законно купленных автомобилей указало два месяца назад сообщество владельцев автомобилей Dodge Ram. Автовладельцы предположили, что существует мошенническая схема, которая работает так: сначала автомобиль покупается в Канаде в лизинг, его продают следующему владельцу, но факт продажи не регистрируется, а платежи по лизингу продолжают вноситься, затем машина отправляется за границу, встает на учет и легально используется, после чего платежи за лизинг перестают уплачиваться. В сообществе посоветовали проверить VIN-код автомобиля на сайте правительства Канады.

О «лизинговой» схеме обмана автовладельцев сообщало в октябре и издание 47News.

В прошлом июне суд впервые встал на сторону добросовестного приобретателя машины и постановил поставить на учет в России автомобиль, находящийся в разыскной базе Интерпола по делу о краже, передавало РАПСИ. Агентство указало, что международные преступные картели часто использовали Интерпол для давления на порядочных покупателей из России: машины ввозили и официально продавали, но затем подавали заявления об угоне для получения страховых выплат и шантажа новых владельцев.

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