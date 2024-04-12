 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки России и Израиля

США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки России и Израиля Цурковой
Елизавета Цуркова пропала в марте 2023 года в Багдаде. Ее взяла в заложники шиитская группировка «Катаиб Хезболла». Она въехала в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации

США на предстоящих в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани поднимут вопрос о похищении гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой. Об этом сообщила на специальном телефонном брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы обеспокоены этим делом и внимательно за ним следим. Мы решительно осудили ее [Цурковой] похищение», —сказала дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон призывал Багдад найти Цуркову и добиться ее освобождения «как можно скорее».

Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Политика
Фото:alrabiaatv / YouTube

The Jerusalem Post и Walla писали, что Цуркова пропала в марте прошлого года в Багдаде. В июле в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ее взяла в заложники шиитская группировка «Катаиб Хезболла» (создана и поддерживается спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана). Там уточнили, что похищенная — ученый, она въехала в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США.

По данным Ynet, Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и Ближнему Востоку. Она докторант кафедры политологии Принстонского университета и занимается исследованием джихадистских группировок. У нее также есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета. В июле 2019 года она писала о посещении иракского Мосула после освобождения города от ИГ, писал Ynet.

В ноябре иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной, на которой она рассказывает, как организовывала демонстрации в Ираке с целью спровоцировать внутренний конфликт в стране, а также работала на «Моссад» и ЦРУ в Сирии. Цуркова также сообщила, что «Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы освободить» ее.

Сенаторы Кори Букер и Боб Менендес просили госсекретаря Энтони Блинкена «использовать тесные и прочные связис Ираком, чтобы поднять вопрос о похищении Елизаветы и призывать к ее освобождению при каждом случае и на любом уровне», сообщал NBC News.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ирак США похищение гражданка России
Материалы по теме
Kan сообщил об отказе ХАМАС вернуть 40 заложников в обмен на перемирие
Политика
Kan узнал о согласии Израиля выдать 700 заключенных в обмен на заложников
Политика
В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки России и Израиля Политика, 01:50
Путин фразой «пускай решают сами» заявил о счастье для Украины Политика, 01:21
Путин поручил найти средства на развитие космической ядерной энергетики Технологии и медиа, 00:59
Сотрудникам медсанчасти МВД позволят лечить арестованных в спецприемниках Общество, 00:55
Посол США анонсировала передачу Украине $138 млн для модернизации ПВО Политика, 00:37
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд Бизнес, 00:12
Макрон призвал нарастить военное производство во Франции Политика, 00:09
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Клуб Миранчука сенсационно разгромил «Ливепруль» в гостевом матче ЛЕ Спорт, 00:07
Какие рекорды побьет Овечкин и когда обгонит Гретцки Спорт, 00:00
В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360% Экономика, 00:00
Путин согласился с предложением Лукашенко по договору с Украиной Политика, 11 апр, 23:55
Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа Политика, 11 апр, 23:41
В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым Общество, 11 апр, 23:20
Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го Политика, 11 апр, 23:16