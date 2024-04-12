США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки России и Израиля

Елизавета Цуркова пропала в марте 2023 года в Багдаде. Ее взяла в заложники шиитская группировка «Катаиб Хезболла». Она въехала в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации

США на предстоящих в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани поднимут вопрос о похищении гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой. Об этом сообщила на специальном телефонном брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы обеспокоены этим делом и внимательно за ним следим. Мы решительно осудили ее [Цурковой] похищение», —сказала дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон призывал Багдад найти Цуркову и добиться ее освобождения «как можно скорее».

The Jerusalem Post и Walla писали, что Цуркова пропала в марте прошлого года в Багдаде. В июле в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ее взяла в заложники шиитская группировка «Катаиб Хезболла» (создана и поддерживается спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана). Там уточнили, что похищенная — ученый, она въехала в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США.

По данным Ynet, Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и Ближнему Востоку. Она докторант кафедры политологии Принстонского университета и занимается исследованием джихадистских группировок. У нее также есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета. В июле 2019 года она писала о посещении иракского Мосула после освобождения города от ИГ, писал Ynet.

В ноябре иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной, на которой она рассказывает, как организовывала демонстрации в Ираке с целью спровоцировать внутренний конфликт в стране, а также работала на «Моссад» и ЦРУ в Сирии. Цуркова также сообщила, что «Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы освободить» ее.

Сенаторы Кори Букер и Боб Менендес просили госсекретаря Энтони Блинкена «использовать тесные и прочные связис Ираком, чтобы поднять вопрос о похищении Елизаветы и призывать к ее освобождению при каждом случае и на любом уровне», сообщал NBC News.