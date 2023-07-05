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В Ираке похитили израильтянку с российским паспортом

Канцелярия Нетаньяху: в Ираке похитили израильтянку с российским паспортом Цуркову
Гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова пропала в Ираке несколько месяцев назад, ее взяла в заложники шиитская группировка «Катаиб Хезболла», заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Елизавета Цуркова
Елизавета Цуркова (Фото: из личного архива Елизаветы Цурковой)

Гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова, пропавшая в Ираке несколько месяцев назад, взята в заложники шиитской группировкой «Катаиб Хезболла», заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Елизавета Цуркова все еще жива, и Ирак несет ответственность за ее судьбу и безопасность», — говорится в заявлении.

В канцелярии сообщили, что Цуркова — ученый, она отправилась в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США.

РБК направил запрос в посольство России в Ираке, а также в посольства Израиля и Ирака в Москве.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Цуркова пропала в марте. Ее удерживают ополченцы группировки «Катаиб Хезболла», созданной и поддерживаемой спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Издание Walla со ссылкой на арабские СМИ пишет, что Цуркова въехала в Ирак по российскому паспорту и была похищена в начале марта в Багдаде, откуда ее вывезла группа вооруженных людей. В местных СМИ ее называли «россиянкой, имеющей американское гражданство». Позднее появилась информация, что по подозрению в причастности к похищению был задержан гражданин Ирана.

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По данным Ynet, Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и Ближнему Востоку. Она докторант кафедры политологии Принстонского университета и занимается исследованием джихадистских группировок. У нее также есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета. В июле 2019 года она писала о посещении иракского Мосула после освобождения города от ИГ, сообщает Ynet.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Анастасия Серова
Израиль похищение Ирак

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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