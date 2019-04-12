Штаб Зеленского объяснил его эмоциональную реакцию на звонок Порошенко

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Актер и лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вел себя эмоционально во время разговора с президентом Петром Порошенко в прямом эфире на телевидении из-за того, что со стороны действующего главы государства на него «выливается большой объем грязи».​ Об этом заявил представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает «УНИАН».

По его словам, Зеленский «сам по себе» эмоциональный человек.

«Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, <…> они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях», — сказал Разумков.