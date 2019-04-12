Штаб Зеленского объяснил его эмоциональную реакцию на звонок Порошенко

Актер и лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вел себя эмоционально во время разговора с президентом Петром Порошенко в прямом эфире на телевидении из-за того, что со стороны действующего главы государства на него «выливается большой объем грязи». Об этом заявил представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает «УНИАН».
По его словам, Зеленский «сам по себе» эмоциональный человек.
«Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, <…> они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях», — сказал Разумков.