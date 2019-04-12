Символ смены поколений или актеришка: украинские политики о Зеленском

21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Победу в первом одержал актер Владимир Зеленский. Что говорят о нем украинские политики, бизнесмены и общественные деятели — в обзоре РБК

Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Президент Украины, соперник Зеленского на выборах Петр Порошенко

«Я критично и трезво понимаю сигнал, которое общество подает действующей власти. Это суровый урок для меня и всей нашей команды. Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского». (Миллиардер Игорь Коломойский — владелец группы «Приват» и канала «1+1», на котором работает Зеленский. )

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко

«Я думаю, что он [Владимир Зеленский] талантливый человек. Прежде всего он очень легкий человек, и в политике он новый человек. Как артиста я его люблю, как человека я его сильно уважаю, как политика я просто его не понимаю. <...> Но в то же время Володя — это определенный тест на способность нации к политическому самоубийству».