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Норникель ₽16 872,56 (+17,4%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,2%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Символ смены поколений или актеришка: украинские политики о Зеленском
21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Победу в первом одержал актер Владимир Зеленский. Что говорят о нем украинские политики, бизнесмены и общественные деятели — в обзоре РБК
Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Президент Украины, соперник Зеленского на выборах Петр Порошенко

«Я критично и трезво понимаю сигнал, которое общество подает действующей власти. Это суровый урок для меня и всей нашей команды. Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского». (Миллиардер Игорь Коломойский — владелец группы «Приват» и канала «1+1», на котором работает Зеленский. )

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко

«Я думаю, что он [Владимир Зеленский] талантливый человек. Прежде всего он очень легкий человек, и в политике он новый человек. Как артиста я его люблю, как человека я его сильно уважаю, как политика я просто его не понимаю. <...> Но в то же время Володя — это определенный тест на способность нации к политическому самоубийству».

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват» Игорь ​Коломойский

«Для меня Зеленский — это не персоналия, а некий символ, символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».

Мэр Киева Виталий Кличко

«Довольно креативно сказать: «Давайте писать программу вместе с народом!» Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете».

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук

«Выборы президента Украины для меня не прикол. Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не по приколу!»

Глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Андрей Тарасенко

«Это прямая угроза нашей государственности. Потому что мир любой ценой не может быть приемлем для нормального, трезвомыслящего человека. Мир любой ценой — это обычно капитуляция и проигрыш. Мы, как украинские националисты, однозначно говорим, что нам нужна только победа, и, по идее, среди украинского политикума мы должны говорить о том, каким образом эту победу одержать; а у нас почему-то получается наоборот: оговаривается, каким образом одержать мир».

Автор: Александр Артамонов
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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