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Выборы на Украине ,  
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Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского, вместе с которым он будет участвовать во втором туре выборов, ​виртуальным кандидатом, об этом сообщает «Лига.Новости».

«Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизоров и смартфонов», — заявил Порошенко, отметив, что ситуация напоминает ему фильм «Эквилибриум».

Президент рассказал, что в этой картине жители воображаемого города видели своего лидера лишь на экранах, а все их порывы к действию подавлялись. Порошенко отметил, что в итоге оказалось, что «никакого лидера на самом деле не существует, существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами».

Видео: РБК

Ранее Порошенко называл Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского и сравнивал его с шахматной фигурой.

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. Для победы в нем кандидату достаточно будет простого большинства голосов.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы
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