Как коррупция свалила второе подряд правительство Португалии

Парламент Португалии отправил в отставку правительство Луиша Монтенегру, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Страну вновь ждут досрочные выборы. Подробнее — в материале РБК

Луиш Монтенегру (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

12 марта Генпрокуратура Португалии начала предварительное расследование в отношении уходящего премьер-министра страны Луиша Монтенегру. Днем ранее парламент отказал его правительству в доверии, так что республику опять ждут досрочные выборы. Монтенегру заявил, что есть «все условия» для их проведения 11 или 18 мая.

Из-за чего правительство отправили в отставку

Парламент Португалии вынес вотум недоверия кабинету ровно через год после досрочных выборов. За уход Монтенегру проголосовали депутаты от всех оппозиционных партий, за исключением «Либеральной инициативы» (IL). Против также высказались представители правящей Социал-демократической партии (PSD) и входящие в правящую коалицию христианские демократы (CDS-PP).

На прошедших в марте 2024-го досрочных выборах победу одержал альянс возглавляемой Луишем Монтенегру PSD и CDS-PP, получивший суммарно в ассамблее республики (однопалатный парламент) 80 мандатов из 230. Правившая прежде левоцентристская Социалистическая партия (PS) получила 78 мест. В ассамблею также впервые прошла ультраправая партия Chega, которая с 50 мандатами стала располагать третей по численности фракцией. PSD в конце марта сформировала правительство меньшинства, в апреле Монтенегру стал премьером.

Причиной для постановки вопроса о доверии правительству стал коррупционный скандал, связанный с Монтенегру. Оппозиция настаивает, что у премьера возник конфликт интересов в связи с тем, что ему принадлежит действующая в сфере недвижимости консалтинговая фирма Spinumviva, участвующая в государственных тендерах и, согласно ряду журналистских расследований, до сих пор получающая регулярные платежи от других компаний. От премьера, который признал наличие у своей семьи этой компании, требовали раскрыть список клиентов Spinumviva, но он этого не сделал. Он также утверждал, что передал контроль над Spinumviva своей супруге и детям, как только стал лидером PSD в 2022 году.

Оппозиция требовала начать расследование этого дела, и в итоге правительство решило вынести вопрос о доверии на голосование, чтобы «развеять неопределенность». «Инсинуации по поводу того, что я смешивал свой бизнес и политическую деятельность, абсолютно неправдивы и даже оскорбительны», — заявил Монтенегру на заседании парламента 11 марта (цитата по Reuters). Тем не менее кабинет поддержали 88 депутатов, а за его отставку высказались 142.

В результате Монтенегру сложил полномочия премьера, его правительство получило статус временного: оно продолжит выполнять текущие обязательства, пока в стране не будут проведены досрочные выборы. Для запуска этого процесса требуется решение президента Марселу Ребелу де Соуза о роспуске парламента, которое, как ожидается, будет принято в конце этой недели.

Как будет развиваться ситуация

Колумнист португальского издания Publico Питер Нортон отмечает, что досрочные выборы вряд ли станут панацеей для страны, которая находится в политическом кризисе из-за слабой позиции центристов в парламенте и регулярных коррупционных скандалов.

Причиной отставки прежнего правительства социалистов также стал коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг PS и непосредственного окружения премьера Антониу Кошту (ныне занимает пост главы Евросовета) и связанный с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Фигурантами стали глава администрации премьера, министр инфраструктуры и другие люди из ближайшего окружения главы кабинета; были возбуждены уголовные дела по фактам коррупции и злоупотребления полномочиями. Сам Кошту не проходил как подозреваемый ни по одному из дел, однако подал в отставку, поскольку, по его словам, «достоинство премьер-министра несовместимо ни с какими подозрениями». После этого рейтинг PS существенно снизился: если в 2022-м партия победила, набрав 41,5%, то на выборах 2024-го за нее проголосовали только 29,5%. Уже после выборов, в апреле того же года, Апелляционный суд Лиссабона постановил, что прокуратура «не смогла предъявить» доказательства потенциальной причастности Кошту к коррупционным схемам в рамках этого дела.

The New York Times отмечает, что теперь, вероятно, усилятся позиции PS, а также ультраправой Chega, действующей с 2019-го, но добившейся существенного успеха только в прошлом году. В своей предвыборной кампании эта партия делала ставку на борьбе с коррупцией (главный слоган — «Португалия нуждается в очистке»).

Португалия набрала 57 баллов из 100 по Индексу восприятия коррупции (ИВК), подготовленному в конце 2024-го Transparency International. По масштабу этой проблемы среди стран — членов ЕС ее опережают, в частности, Кипр, Чехия, Испания, Польша, Словакия и Венгрия. Согласно исследованию Еврокомиссии от прошлого года, 96% населения Португалии убеждены, что в стране распространена коррупция (Португалию в этом рейтинге опережает только Эстония).

По мнению социолога Антониу Баррету, политическая нестабильность в Португалии создала благодатную почву для процветания популистских движений, в частности для Chega, которая воспользовалась всеобщим недовольством для расширения своего влияния. В результате в стране образовался самый раздробленный парламент за всю историю, а Chega превратилась в главного победителя, напоминает Euracti.

Колумнист Expresso Мануэль Кардозу полагает, что португальцы еще не успели соскучиться по правительству во главе с Социалистической партией, и потому у союзников Монтенегру больше шансов снова одержать победу на досрочных выборах, несмотря на промахи премьера. «Проблема только в том, что кандидатом от партии Луиша Монтенегру будет Луиш Монтенегру», — заключает журналист.