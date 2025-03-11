Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНР

Поселок Горького (украинское название — Дачное) в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны. По состоянию на 2001 год там проживали 70 человек

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Горького в ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

Поселок Горького (украинское название — Дачное) расположен в Бахмутском районе ДНР примерно в 4 км к северо-востоку от Торецка. По состоянию на 2001 год там проживали 70 человек.

За минувшие сутки российские военнослужащие также нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР. Потери противника составили до 295 солдат, три танка, девять боевых бронированных машин, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, заключили в Минобороны.