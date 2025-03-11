 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Поселок Горького (украинское название — Дачное) в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны. По состоянию на 2001 год там проживали 70 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Горького в ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

Поселок Горького (украинское название — Дачное) расположен в Бахмутском районе ДНР примерно в 4 км к северо-востоку от Торецка. По состоянию на 2001 год там проживали 70 человек.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

За минувшие сутки российские военнослужащие также нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР. Потери противника составили до 295 солдат, три танка, девять боевых бронированных машин, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, заключили в Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине ДНР Торецк
Материалы по теме
Глава ДНР рассказал о переброске сил ВСУ из Курской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Константинополя в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Привольного в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Санкт-Петербурге женщина умерла после пластической операцииОбщество, 15:25
ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»Спорт, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержалиОбщество, 15:17
Майнер с шансом 1 к миллиону добыл блок биткоина и заработал $245 тыс.Крипто, 15:14
В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 разаГород, 15:12
Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкогольОбщество, 15:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумкеОбщество, 15:00
Координатор покушения на экс-депутата Рады получил 24 года колонииПолитика, 14:59
Аналитики сообщили о небольшом росте цен на вторичку в Москве и областиНедвижимость, 14:52
Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦПолитика, 14:48
«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛСпорт, 14:47
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов близ Курской АЭСПолитика, 14:44
Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНРПолитика, 14:43