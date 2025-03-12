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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о четырех погибших при ударе по комбикормовому заводу

Хинштейн: четыре сотрудника комбикормового завода погибли в результате удара ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области, четыре сотрудника погибли, еще два получили ранения, сообщил Хинштейн. По его словам, один из цехов разрушен, повреждено имущество предприятия
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка в Большесолдатском районе, погибли четыре сотрудника, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них трое мужчин и одна женщина», — написал он в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, еще одного сотрудника завода госпитализировали с тяжелыми ранениями, а другому оказали медицинскую помощь на месте. Разрушено здание одного из цехов, повреждено имущество предприятия.

Врио губернатора выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать необходимую поддержку со стороны властей региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»
На месте атаки работают сотрудники полиции, МЧС, «БАРС-Курск», представители здравоохранения и органов власти. «Ситуацию держу на контроле», — заключил Хинштейн.

В селе Козыревка расположен комбикормовый завод «Надежда». Он входит в состав одноименного агрохолдинга. По состоянию на 2023 год среднесписочная численность сотрудников АО «Надежда» — 783, выручка — 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. 6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, там до сих пор продолжаются бои. 10 марта был нанесен удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе, погибли пять человек.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Александр Хинштейн Военная операция на Украине жертвы
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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