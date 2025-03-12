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Военная операция на Украине ,  
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Fox узнал, что США и Украина не обсудили в Джидде

Fox News: на переговорах в Джидде не обсуждались выборы президента Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Выборы президента Украины или отставка Зеленского не обсуждались на переговорах в Джидде, передает Fox News. После встречи США возобновили военную помощь Украине. NBC писал, что Трамп для этого хочет проведения выборов на Украине
Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии.&nbsp;Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига и&nbsp;глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак (Фото: OP_UA / Telegram)

Проведение выборов президента Украины или отставка украинского лидера Владимира Зеленского в ходе переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде не обсуждались, заявила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источник, непосредственно участвующий в переговорах.

«Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ в Джидде», — написала она в X.

По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Москва также пойдет на этот шаг. США намерены обсудить это с российской стороной в ближайшее время, заявил участвовавший в переговорах советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Москвы и Вашингтона «сегодня и завтра». Он также заявил о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину на этой неделе.

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Кроме того, США решили немедленно возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине, приостановленные после перепалки Трампа с Зеленским в Белом доме. В Киеве заявили о возобновлении военной помощи.

NBC News до этого сообщал, что Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что для возобновления поставок оружия он хочет в том числе, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост. 

Выборы президента на Украине должны были пройти прошлой весной, но не состоялись из-за введенного в начале конфликта военного положения. Также не проводились выборы в Верховную раду, которые должны были состояться осенью 2023-го.

Москва после официального окончания полномочий Зеленского считает его нелегитимным. Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Раду и ее спикера Руслана Стефанчука. В Раде заявляли, что по Конституции Зеленский остается президентом до избрания и вступления в должность нового главы государства.

В середине февраля Трамп призвал провести выборы президента Украины, заявив, что рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Украинский лидер сослался на данные Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг доверия Зеленскому составляет 57%, и заявил, что сведения Трампа являются российской дезинформацией. После этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов». На этом фоне Рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в документе отмечено, что он продолжает оставаться президентом на законных основаниях, а выборы пройдут после наступления мира.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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