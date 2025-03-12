Fox узнал, что США и Украина не обсудили в Джидде
Проведение выборов президента Украины или отставка украинского лидера Владимира Зеленского в ходе переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде не обсуждались, заявила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источник, непосредственно участвующий в переговорах.
«Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ в Джидде», — написала она в X.
По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Москва также пойдет на этот шаг. США намерены обсудить это с российской стороной в ближайшее время, заявил участвовавший в переговорах советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Москвы и Вашингтона «сегодня и завтра». Он также заявил о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину на этой неделе.
Кроме того, США решили немедленно возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине, приостановленные после перепалки Трампа с Зеленским в Белом доме. В Киеве заявили о возобновлении военной помощи.
NBC News до этого сообщал, что Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что для возобновления поставок оружия он хочет в том числе, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост.
Выборы президента на Украине должны были пройти прошлой весной, но не состоялись из-за введенного в начале конфликта военного положения. Также не проводились выборы в Верховную раду, которые должны были состояться осенью 2023-го.
Москва после официального окончания полномочий Зеленского считает его нелегитимным. Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Раду и ее спикера Руслана Стефанчука. В Раде заявляли, что по Конституции Зеленский остается президентом до избрания и вступления в должность нового главы государства.
В середине февраля Трамп призвал провести выборы президента Украины, заявив, что рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Украинский лидер сослался на данные Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг доверия Зеленскому составляет 57%, и заявил, что сведения Трампа являются российской дезинформацией. После этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов». На этом фоне Рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в документе отмечено, что он продолжает оставаться президентом на законных основаниях, а выборы пройдут после наступления мира.
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