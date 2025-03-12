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Военная операция на Украине ,  
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Forbes рассказал о российских дронах, способных «заглядывать» в блиндажи

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Военная операция на Украине
Российские опто-волоконные FPV-дроны способны проникать в укрытия, где артиллерия ВСУ прячет технику после ведения огня, и повреждать ее, пишет Forbes. Эти беспилотники позволяют обойти как маскировку, так и радиопомехи

Растущая роль беспилотников в ведении боевых действий заставила военных сменить тактику «стреляй и удирай» («shoot and scoot»), которая предполагала, что артиллерия делает несколько залпов, а затем быстро перебрасывает технику на другие позиции, пишет Forbes. Теперь украинские артиллеристы после ведения огня стараются прятать вооружение в тщательно замаскированных блиндажах или неприметных зданиях, отмечает газета.

Однако у России есть небольшие, маневренные и не поддающиеся глушение опто-волоконные FPV-дроны (с управлением от первого лица — First Person View), способные проникнуть в эти скрытые места и нанести удар по технике, сообщает Forbes, ссылаясь на недавние видеозаписи, распространенные «российскими источниками». На кадрах видно, как квадрокоптер боеголовками «проскальзывает» под брезентом в сарай, где была припаркована украинская колесная гаубица «Богдана», и врезается в нее, вероятно, принеся серьезные повреждения.

Как пишет Forbes, наращивание производства таких гаубиц является приоритетом Украины в попытке заменить старую технику и избавиться от зависимости от поставок оружия США, а оптоволоконные FPV-дроны является «ключевым оружием» российской стороны в препятствовании этому.

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Журнал отмечает, что переход на опто-волоконные дроны, которые подключаются к операторам с помощью «многомильных» катушек с проводами, позволяет российским беспилотникам обходить украинские средства радиопомех. Таким образом, эти беспилотники позволяют обойти как украинскую маскировку, так и радиопомехи.

Однако этот подход «сравнительно дорогой», а провода могут либо запутаться, требуя от оператора больше навыков, либо дрон другой стороны может их заметить и отследить провод до позиции оператора., подчеркивает Forbes.

В России к третьему кварталу 2025 года создадут новый род войск — беспилотных систем, в первую очередь из-за их возросшей роли в современных конфликтах, сообщал министр обороны Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин рассказывал о планах десятикратного увеличения выпуска дронов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
дроны блиндаж гаубица Украина армия России
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