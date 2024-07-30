Спрос на «дальневосточный гектар» вырос на треть

В первой половине года число заявок на получение «дальневосточного гектара» выросло на треть. Это обусловлено в том числе возможностью использовать участки в качестве залога по ипотеке и вовлечением в оборот новых территорий.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

С января по июнь 2024 года количество заявок на участие в программе «Гектар на Дальнем Востоке и Арктике» достигло 16,7 тыс штук, что на 32% выше аналогичного показателя прошлого года (тогда было подано 12,7 тыс заявок), сообщили РБК в аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Почему растет спрос на «дальневосточный гектар», разбирался РБК.

Что такое «дальневосточный гектар» Программа была запущена в 2016 году, ее окончание намечено на 2040 год. Она дает возможность бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га в регионах Дальнего Востока. Изначально в программе участвовали Приморский и Хабаровский края, Якутия, Камчатка, Чукотка, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. В 2020 году в список вошли Бурятия и Забайкалье, а спустя год в нее включили и Арктику. Всего для предоставления в безвозмездное пользование участникам программы доступно порядка 169,2 млн га земель на территории данных субъектов. С момента запуска программы свыше 139 тыс человек получили участки здесь либо в собственность, либо в долгосрочную аренду. Чаще всего люди берут их для строительства домов (52% на Дальнем востоке и 75% в Арктике). Кроме того, эти земли используются в сельскохозяйственных (29% и 9%), предпринимательских (11% и 5%), а также рекреационных (по 7% в каждом) целях. В основном участниками программы выступают мужчины (их доля составляет 52%) в среднем возрасте 40 лет. Кроме того, 75% интересантов являются жителями Дальнего востока.

Почему увеличился спрос

Показатели спроса говорят не только о сохранении динамики поступления заявок, но и о росте интереса к возврату в хозяйственный оборот определенных территорий, пояснили в аппарате Трутнева. Речь идет о тех участках, в отношении которых не были подписаны договоры безвозмездного пользования, а также землях, не переоформленных в собственность или аренду. Таким образом, вовлечение в оборот данных территорий дает возможность заинтересованным участникам программы претендовать на фактически подготовленные к оформлению участки.

Сейчас также продолжается работа по поиску и включению в программу «ликвидных» земель, в том числе и вокруг крупных городов и населенных пунктов, продолжают в аппарате полпреда. В дальнейшем такие территории планируется включать в программу именно для строительства жилья в том числе за счет кредитных средств, пояснили там.

Еще одним фактором, влияющим на спрос, является возможность использовать полученный земельный участок для строительства дома по «Дальневосточной и Арктической ипотеке», полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Финансовая программа, запущенная в 2019 году, предполагает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны. Изначально она действовала до 2025 года, но впоследствии ее продлили еще на 5 лет. Согласно ее условиям, получить дальневосточную ипотеку можно на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке в сельской местности, в городе — только в новостройке. Кредит также можно использовать для возведения объекта ИЖС, а для участников «дальневосточного гектара» доступно только строительство частного дома на полученном участке.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), по программе «Дальневосточной ипотеки» с января по июнь 2024 года было выдано 18,4 тыс кредитов на сумму 95,8 млрд руб. Это на 31% выше аналогичного периода прошлого года (15,3 тыс кредитов на 72,7 млрд руб.), но на 18% ниже показателей с июля по декабрь (23,7 тыс кредитов на 117,3 млрд руб). Во втором полугодии 2023 года число выданных ипотек росло на фоне подъема ключевой ставки: так, за это время она увеличилась с 8,5% до 16%. При этом, наибольшее количество кредитов было оформлено в сентябре (20,1 млрд руб.), ноябре (19,3 млрд руб.) и декабре (26 млрд руб.)

В целом, сейчас данный регион становится более привлекательным с точки зрения жилой среды и позволяет в том числе сформировать возможности для активного миграционного притока, полагает Бурмистров. Он также напоминает, что на Дальнем востоке можно видеть и опережающий рост заработных плат сравнению с другими субъектами России. Кроме того, в регион приходят крупные федеральные инвестиции, здесь также появляются масштабные проекты и значительно улучшается инфраструктура, резюмирует он.

Что с продажами жилья на Дальнев Востоке

По итогам первого полугодия 2024 года в регионах Дальнего Востока было заключено 14,6 тыс договоров долевого участия (ДДУ), следует из подсчетов «Циан.Аналитики» — это на 45% превышает показатели аналогичного периода 2023-его. Сильнее всего продажи выросли в Хабаровском крае (+70% год к году), Бурятии (+60%), Приморском (+47%) и Забайкальском (+35%) краях. Рост по отношению к первым двум кварталам 2023 на Дальнем Востоке был схож со среднероссийским (+25%), отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. При этом, по сравнению со вторым полугодием прошлого года продажи жилья в регионе снизились — на 25%, добавляет он.

Цены на квартиры на Дальнем Востоке за последний год увеличились: в июле 2024 года средняя стоимость жилья в Хабаровском крае составляла 163 тыс руб. за кв. м (+25% год к году), в Якутии — 155 тыс руб. за кв. м (+15%), в Амурской области — 180 тыс руб. за кв. м (+15%), на Сахалине — 171 тыс руб. за кв. м (+12%). Наиболее высокая стоимость квадратного метра сейчас в Приморском крае — 190 тыс руб. за кв. м, что на 5% превышает показатели июля прошлого года.

Увеличение продаж жилья в данном регионе опрошенные РБК эксперты также связывают с действием льготной ипотечной программы в регионе. Кроме того, на Дальнем Востоке долгое время существовал дефицит качественных проектов, но при этом у людей были средства на покупку такого жилья, отмечает Роман Капинос, первый заместитель гендиректора «ФСК Регион». Сейчас же, по его словам, в регионе высокая конкуренция, что положительно отражается на покупателях, так как девелоперы начинают бороться «не за квадратный метр, а за наполнение проекта».

В настоящее многие застройщики видят потенциал в развитии своего бизнеса на Дальнем Востоке и находят здесь своего покупателя, отмечает генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева. Для девелоперов выход в данный регион помогает диверсифицировать портфель проектов, говорит директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Она также отмечает, что на фоне увеличения ключевой ставки растет и стоимость заемного финансирования в банках для покупки участков и строительства жилья. Это делает финансовые модели девелоперских проектов не интересными для инвестирования со стороны застройщика, за счет чего крупные игроки рынка ищут новые для себя регионы с потенциалом высокой маржинальности проектов и достаточного спроса, рассуждает она.

В ДФО же девелоперов активно поддерживают и власти, добавляет Мурмуридис. К примеру, здесь действует президентская дальневосточная «Единая субсидия», напоминает она. Капинос отмечает, что в регионе можно видеть активное развитие и поддержку механизма комплексного развития территорий (КРТ) со стороны администрации. Кроме того, участки качественно готовят к стройке, например, с точки зрения подводки доплощадочных сетей, указывает он. Во Владивостоке действует федеральный закон «О свободном порте» (предусматривает налоговые льготы и административные преференции для резидентов, например, нулевой налог на землю в течение 3-5 лет, на прибыль и на имущество в течение 5 лет и т.д.), напоминает представитель застройщика «Девелопмент-Юг». По его словам, инвесторов поддерживает и «Дальневосточная и Арктическая концессия»: она позволяет компенсировать часть затрат на развитие транспортной, социальной и коммунально-энергетической инфраструктуры, резюмирует он.