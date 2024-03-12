СБУ задержала военного за попытку отравить командиров ВСУ

Задержанный — действующий военнослужащий украинской армии, который, по версии СБУ, сотрудничал с российской стороной. Он пытался добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовалось командование ВСУ

Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины предотвратила попытку отравить командиров боевого подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает ведомство.

Подозреваемый задержан. По данным СБУ, это действующий военнослужащий украинской армии, которого ведомство называет агентом ФСБ. По версии спецслужбы, мужчина «планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса», которым пользовался командный состав ВСУ. Кроме того, заявили в ведомстве, он передавал российской стороне данные о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ на передовой.

Следствие считает, что мужчину завербовали через его родителей, которые живут в ЛНР. Россия присоединила этот регион, а также ДНР, Херсонскую и Запорожскую области осенью 2022 года после референдумов, Москва называет вопрос их территориальной принадлежности закрытым.

Задержанному вменили ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), ему грозит пожизненное заключение.

6 марта СБУ сообщила о задержании еще одного «российского агента», который собирал разведывательные данные о Вооруженных силах Украины и пытался выехать в Приднестровье. По данным ведомства, мужчина родился в Днепропетровской области, учился в МГУ, а по окончании вуза начал сотрудничать с российскими спецслужбами. В 2023 году он мобилизовался в ВСУ.