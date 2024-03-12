 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ задержала военного за попытку отравить командиров ВСУ

СБУ: в Запорожской области задержали военного за попытку отравить командиров ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанный — действующий военнослужащий украинской армии, который, по версии СБУ, сотрудничал с российской стороной. Он пытался добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовалось командование ВСУ
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины предотвратила попытку отравить командиров боевого подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает ведомство.

Подозреваемый задержан. По данным СБУ, это действующий военнослужащий украинской армии, которого ведомство называет агентом ФСБ. По версии спецслужбы, мужчина «планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса», которым пользовался командный состав ВСУ. Кроме того, заявили в ведомстве, он передавал российской стороне данные о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ на передовой.

ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
Политика

Следствие считает, что мужчину завербовали через его родителей, которые живут в ЛНР. Россия присоединила этот регион, а также ДНР, Херсонскую и Запорожскую области осенью 2022 года после референдумов, Москва называет вопрос их территориальной принадлежности закрытым.

Задержанному вменили ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), ему грозит пожизненное заключение.

6 марта СБУ сообщила о задержании еще одного «российского агента», который собирал разведывательные данные о Вооруженных силах Украины и пытался выехать в Приднестровье. По данным ведомства, мужчина родился в Днепропетровской области, учился в МГУ, а по окончании вуза начал сотрудничать с российскими спецслужбами. В 2023 году он мобилизовался в ВСУ.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СБУ Запорожская область ВСУ отравление
Материалы по теме
Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме
Политика
ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
Политика
ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против руководства Крыма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Власти рассказали о работе Курской АЭС на фоне атак беспилотников Политика, 14:00
Мосгорсуд оставил Галкина и Слепакова в списке иноагентов Политика, 13:57
Железняков отреагировал на обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой Спорт, 13:56
Госдума призвала бундестаг предотвратить столкновение России и Германии Политика, 13:55
Кишинев отреагировал на открытие избирательных участков в Приднестровье Политика, 13:46
В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76⁠ Политика, 13:44
Разведка США предупредила о риске конфликта между Китаем и Индией Политика, 13:43
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Армения уведомила Россию о выводе пограничников из аэропорта Еревана Политика, 13:40
СБУ задержала военного за попытку отравить командиров ВСУ Политика, 13:40
Очевидцы сообщили о загоревшемся самолете над Иваново Общество, 13:35
Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер Спорт, 13:33
Майнеры биткоина зарабатывают рекордные $78 млн в день. Что на это влияет Крипто, 13:33
Акционеры QIWI проголосовали против обратного выкупа акций Инвестиции, 13:31
Сделайте презентацию понятной вашей бабушке. Как представить IТ-продукт Pro, 13:29