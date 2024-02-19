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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину

ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
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ФСБ показала видео с агентом Службы безопасности Украины (СБУ), который, по информации следствия, готовил теракт против одного из политиков в Запорожской области. Мужчина хотел подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства, уточнили в ФСБ.

На кадрах видно, как хромающий мужчина с тростью спотыкается, падает возле автомобиля и пытается что-то установить под машиной, а после резко поднимается и уходит.

Сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину в частном доме, он оказал сопротивление и был нейтрализован. Оперативники обнаружили у мужчины пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы, а также извлекли взрывное устройство с помощью робота-сапера.

Как заявили в спецслужбе, россиянин Виталий Дятленко был завербован украинскими спецслужбами «в преддверии электорального цикла 2024 года».

В регионе, а также Херсонской области, ДНР и ЛНР, которые Россия присоединила в сентябре 2022 года, пройдет досрочное голосование на выборах президента. В Запорожской области оно начнется 25 февраля.

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ФСБ Запорожская область теракт СБУ
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