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Политика ,  
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Выигравшему €4,5 млн банкиру не разрешили их оставить себе

Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили их оставить себе
Банкир отсудил у бывшего работодателя компенсацию за несправедливое увольнение сначала в суде в Лондоне, затем значительную большую сумму парижском суде. Верховный суд Франции однако отменил постановление из-за дублирования исков
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Верховный суд Франции после консультаций с судьями Евросоюза сообщил, что банкир BNP Paribas Бертран Лавин, отсудивший €4,5 млн ($4,9 млн) по делу о несправедливом увольнении, не сможет оставить деньги себе, передает Bloomberg.

Суд указал, что иск банкира повторял поданный им же иск в Великобритании против той же самой компании. Британский суд присудил ему гораздо меньшую сумму — $104,3 тыс., причем это была предельно допустимый законом объем выплат.

Это решение отменяет победу Лавина в апелляционном суде Парижа в 2019 году и завершает десятилетие судебных разбирательств во Франции, отмечает агентство.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Лавин работал в Сингапуре в качестве руководителя отдела процентных ставок и валютной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем в Лондоне директором BNP по торговле облигациями, кредитам для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Его уволили в 2013 году после расследования случаев фальсификации базовой ставки. Банкир в иске заявил, что после этого почти два года ничего не зарабатывал.

Британский суд не нашел оснований, которые бы указывали на неправомерное поведение со стороны банкира, и постановил, что «его честность не подлежит сомнению». На основании этого заключения Лавин подал иск во Франции с требованием дополнительной компенсации. В 2019 году Парижский апелляционный суд признал, что он «понес очень серьезный вред с материальной, профессиональной и моральной точки зрения» в результате необоснованного увольнения.

BNP Paribas — французский финансовый конгломерат, входящий в четверку крупнейших банков Франции. Банк не признал вину, но согласился направить $661,6 тыс. на курсы повышения финансовой грамотности.

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Франция банкиры BNP Paribas
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