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Суд в Эстонии арестовал трех политиков за «установление связей с Россией»

Айво Петерсон
Айво Петерсон (Фото: koosolemine / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры арестовал трех политиков, подозреваемых в «установлении связей с Россией против Эстонии», передает ERR. Одним из арестованных является лидер движения Koos Айво Петерсон.

Всех троих задержали 10 марта. Среди них — двое граждан Эстонии и один — гражданин России с постоянным видом на жительство в стране.

По мнению суда, они могут попытаться уклониться от уголовного преследования, находясь на свободе. Также существует риск того, что они могут продолжать совершать преступления, отмечает ERR.

Суд постановил взять мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Постановление не вступило в силу и его можно оспорить в Таллиннском районном суде.

Айво Петерсон является одним из ведущих членов движения Koos, баллотировался на выборах в Рийгикогу (высший орган законодательной власти Эстонии) и получил 3 969 голосов.

Петерсон ранее выступал с заявлениями в поддержку Москвы и посетил новые регионы России, из последней поездки он вернулся на этой неделе.

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