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В Эстонии задержали активиста после поездки в Донецк и Москву

В Эстонии задержали лидера движения «Вместе» после поездки в Донецк и Москву

Сотрудники Департамента полиции безопасности Эстонии задержали лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона и еще двоих мужчин, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство республике. Всех троих подозревают в «установлении связей, направленных против Эстонской Республики» (статья 235 ПК). По обвинению в создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, может грозить до шести лет лишения свободы.

В начале марта Петерсон участвовал в выборах в эстонский парламент. Он набрал 3969 голосов, но для победы их не хватило. Перед выборами Петерсон посещал Донецк и приезжал в Москву, где выступил в эфире шоу телеведущего Владимира Соловьева.

Активист движения «Вместе» Андрей Поздняков рассказывал, что после этого Петерсона задержали на российско-эстонской границе на 48 часов. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Леана Лойде заявила, что пограничники лишь проводили дополнительный досмотр.

Из-за посещения Донецка Петерсона включили в базу украинского центра «Миротворец». В карточке, опубликованной на сайте, указано, что центр просит рассматривать визит как покушение на территориальную целостность Украины, а самого Петерсона считать пособником террористов.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «Петерсон представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта». Активист в ответ заявил, что связи с ФСБ должны доказывать правоохранительные органы, а чиновник не имеет права делать такие заявления.

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