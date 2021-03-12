Politico сообщило о «разгоревшейся войне» в центре при НАТО из-за России

Скандал разгорелся из-за статьи двух экспертов Атлантического совета, которую их коллеги сочли «пророссийской». Подобные материалы могут создать образ лояльности к Путину со стороны организации, считают они

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Внутри Атлантического совета (Atlantic Council, американский аналитический центр при НАТО) «разгорелась война» из-за статьи, которая была посвящена России. На это обратило внимание Politico.

Издание пишет, что несколько дней назад на сайте Atlantic Council было опубликовано письмо, которое подписали более 20 сотрудников совета. Они обрушились с критикой на двух своих коллег, Эмму Эшфорд и Мэтью Берроуза (бывший прогнозист Национального совета по разведке США), которые написали статью «со слишком пророссийской позицией». Среди недовольных оказались несколько бывших высокопоставленных американских дипломатов, в том числе экс-посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, а также экс-посол в Польше и бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью разделены и что политика США в отношении России была и остается в основном обусловленной проблемами прав человека. Фактически предыдущая и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами, приведенными в статье», — говорится в письме.

В статье, получившей название «Проверка реальности № 4: «Сосредоточение внимания на интересах, а не на правах человека в России», речь шла о том, что Вашингтон не должен уделять слишком много внимания защите прав человека в России. «Демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешней политике США», — приводит Politico выдержки из статьи.