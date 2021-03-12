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Politico сообщило о «разгоревшейся войне» в центре при НАТО из-за России

Скандал разгорелся из-за статьи двух экспертов Атлантического совета, которую их коллеги сочли «пророссийской». Подобные материалы могут создать образ лояльности к Путину со стороны организации, считают они
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Внутри Атлантического совета (Atlantic Council, американский аналитический центр при НАТО) «разгорелась война» из-за статьи, которая была посвящена России. На это обратило внимание Politico.

Издание пишет, что несколько дней назад на сайте Atlantic Council было опубликовано письмо, которое подписали более 20 сотрудников совета. Они обрушились с критикой на двух своих коллег, Эмму Эшфорд и Мэтью Берроуза (бывший прогнозист Национального совета по разведке США), которые написали статью «со слишком пророссийской позицией». Среди недовольных оказались несколько бывших высокопоставленных американских дипломатов, в том числе экс-посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, а также экс-посол в Польше и бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью разделены и что политика США в отношении России была и остается в основном обусловленной проблемами прав человека. Фактически предыдущая и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами, приведенными в статье», — говорится в письме.

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Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

В статье, получившей название «Проверка реальности № 4: «Сосредоточение внимания на интересах, а не на правах человека в России», речь шла о том, что Вашингтон не должен уделять слишком много внимания защите прав человека в России. «Демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешней политике США», — приводит Politico выдержки из статьи.

Один из подписавших письмо на условиях анонимности сообщил Politico, что статья двух старших экспертов Атлантического совета может подорвать доверие к некоторым материалам, которые публикуются Atlantic Council по российскому вопросу. «Репутационный риск <...> [заключается] в том, что совет будет ассоциироваться с рассуждениями, которые сводятся к тому, что мы должны дать [президенту России Владимиру] Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет это нужным», — заявил он.

Еще один из тех, кто подписал письмо, заявил о том, что его беспокоит тот факт, что статья была или могла быть оплачена из средств американского миллиардера Чарльза Коха, который поддерживает Атлантический совет пожертвованиями и при этом выступает за сокращение вмешательства США в дела других стран.

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Исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемпе в интервью Politico назвал информацию о пожертвованиях Коха «возмутительной». «Мы не принимаем никакого финансирования, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета, и нам в Вашингтоне нужны новые голоса во внешнеполитических дебатах», — сказал он.

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Как пишет Politico, Атлантический совет уже оказывался в центре скандала. Несколько лет назад The New York Times сообщила, что с 2008 года совет получал деньги по меньшей мере от 25 стран. В частности, в 2017 году украинская энергетическая компания Burisma, в состав руководителей которой входил сын действующего президента США Джо Байдена Хантер, перечислила организации крупную сумму на программу по энергетической безопасности. В Burisma заявляли, что компания при помощи Atlantic Council намеревалась куда более эффективно лоббировать как свои, так и национальные интересы Украины в Вашингтоне.

Атлантический совет — американская НКО, специализирующаяся на международных отношениях и вопросах безопасности. Она была основана в 1961 году с целью усилить сотрудничество между США и капиталистическими странами Европы, в том числе в рамках Организации североатлантического договора (НАТО). Юридически она не связана с правительством США или с НАТО, однако на мероприятиях часто выступают американские политики и чиновники (включая бывших президентов), военные, а также бывшие и действующие сотрудники НАТО. В июле 2019 года Министерство юстиции России признало Атлантический совет нежелательной организацией на территории страны.

Автор
Михаил Юшков
Атлантический совет скандал «пророссийская пропаганда»
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