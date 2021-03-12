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Дело Навального ,  
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Кремль назвал статью FT об усилении силовиков «упражнениями по России»

Песков назвал статью FT «упражнениями псевдоспециалистов по России». В статье утверждалось, что жесткое подавление протестов в начале этого года связано с усилением «давления со стороны» силовиков на Путина
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация об усилении влияния силовиков на президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Таким образом в Кремле ответили на статью газеты Financial Times, авторы которой связали «беспрецедентную суровость мер» на акциях протеста в январе—феврале с «огромным влиянием», которое оказывают на президента силовики.

«Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», — заявил Песков.

Полиция проверит более 100 жалоб на действия силовиков на акциях в Москве
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В статье Financial Times со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что массовые задержания и уголовные преследования в последние месяцы связаны с усилением «давления со стороны силовиков» на президента. Один из высокопоставленных собеседников FT заявил, что влияние со стороны силовиков, которые окружают Путина, стало «больше, чем когда-либо», и «сопротивляться этому стало очень трудно». Источник издания также добавил, что власти допустили «некоторые ошибки» в подходе к акциям протеста и силовики действовали «очень жестко».

По информации FT, влияние на президента оказывают «давние друзья» Путина, бывшие коллеги по КГБ и ФСБ, а также военные, «завоевавшие его доверие». В частности, в статье упоминаются глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии и бывший руководитель службы безопасности президента Виктор Золотов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Задержания и стычки с ОМОНом на акциях протеста 31 января. Видео
Политика

Несогласованные митинги прошли в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В январе он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Сразу после прибытия оппозиционера задержали по делу «Ив Роше». Суд заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии 2,5 года.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

На акциях происходили отдельные столкновения между участниками и силовиками. В ходе митингов были рекордные задержания: более 4 тыс. — 23 января, свыше 5 тыс. — 31 января и почти 1,5 тыс. — 2 февраля, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

МВД официальных данных о числе задержанных не раскрыло. По данным ведомства, против участников митингов и сторонников Навального возбуждено 90 уголовных дел, в том числе по статьям о призывах к беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК).

Автор
Виктория Полякова
Владимир Путин силовики акции протеста Алексей Навальный Дмитрий Песков
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