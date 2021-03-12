Кремль назвал статью FT об усилении силовиков «упражнениями по России»

Песков назвал статью FT «упражнениями псевдоспециалистов по России». В статье утверждалось, что жесткое подавление протестов в начале этого года связано с усилением «давления со стороны» силовиков на Путина

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Информация об усилении влияния силовиков на президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Таким образом в Кремле ответили на статью газеты Financial Times, авторы которой связали «беспрецедентную суровость мер» на акциях протеста в январе—феврале с «огромным влиянием», которое оказывают на президента силовики.

«Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», — заявил Песков.

В статье Financial Times со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что массовые задержания и уголовные преследования в последние месяцы связаны с усилением «давления со стороны силовиков» на президента. Один из высокопоставленных собеседников FT заявил, что влияние со стороны силовиков, которые окружают Путина, стало «больше, чем когда-либо», и «сопротивляться этому стало очень трудно». Источник издания также добавил, что власти допустили «некоторые ошибки» в подходе к акциям протеста и силовики действовали «очень жестко».