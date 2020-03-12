Глава МИД Польши назвал условие голосования за снятие санкций с России

Польша будет бороться в Евросоюзе за снятие санкций с России в случае выполнения минских соглашений и урегулирования ситуации на Украине. Об этом РБК заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович

Яцек Чапутович (Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)

Введенные в отношении России санкции за конфликт на востоке Украины утратят смысл, как только будут выполнены минские соглашения, заявил в интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович. Варшава поддержит снятие с Москвы части ограничений на уровне Евросоюза, если соглашения будут выполнены, добавил министр.

«Да, если речь будет идти о санкциях, наложенных по этой причине», — ответил он на вопрос о том, проголосует ли Польша в ЕС за снятие с России санкций при выполнении минских соглашений.

Он отметил, что в данном случае такое решение будет принято вне зависимости от позиции США. «Санкции Евросоюза вводились Евросоюзом, и решение по их отмене принимает тоже Евросоюз, хотя, естественно, США как член НАТО может иметь собственный взгляд на эту ситуацию», — сказал министр. Чапутович считает, что США не будут иметь что-то против того, чтобы отменить санкции, введенные из-за кризиса на востоке Украины, после урегулирования ситуации на Украине.

Глава МИД Польши также отметил достижения в вопросе урегулирования украинского кризиса, в частности освобождение пленных с обеих сторон. «Однако условия перемирия не соблюдаются, как не соблюдаются правила пограничного контроля. Наблюдатели ОБСЕ не допускаются к ведению мониторинга», — оговорился он.