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Глава МИД Польши назвал условие голосования за снятие санкций с России

Польша будет бороться в Евросоюзе за снятие санкций с России в случае выполнения минских соглашений и урегулирования ситуации на Украине. Об этом РБК заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович
Яцек Чапутович (Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)

Введенные в отношении России санкции за конфликт на востоке Украины утратят смысл, как только будут выполнены минские соглашения, заявил в интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович. Варшава поддержит снятие с Москвы части ограничений на уровне Евросоюза, если соглашения будут выполнены, добавил министр.

«Да, если речь будет идти о санкциях, наложенных по этой причине», — ответил он на вопрос о том, проголосует ли Польша в ЕС за снятие с России санкций при выполнении минских соглашений.

Он отметил, что в данном случае такое решение будет принято вне зависимости от позиции США. «Санкции Евросоюза вводились Евросоюзом, и решение по их отмене принимает тоже Евросоюз, хотя, естественно, США как член НАТО может иметь собственный взгляд на эту ситуацию», — сказал министр. Чапутович считает, что США не будут иметь что-то против того, чтобы отменить санкции, введенные из-за кризиса на востоке Украины, после урегулирования ситуации на Украине.

Глава МИД Польши — РБК: «У России другой подход к неприятным ей фактам»
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Глава МИД Польши также отметил достижения в вопросе урегулирования украинского кризиса, в частности освобождение пленных с обеих сторон. «Однако условия перемирия не соблюдаются, как не соблюдаются правила пограничного контроля. Наблюдатели ОБСЕ не допускаются к ведению мониторинга», — оговорился он.

Чапутович счел преждевременными разговоры об изменении параметров минских соглашений. «Давайте сначала выполним соглашения в том виде, в котором они существуют на данный момент <...>, необходимо приостановить военные действия, установить перемирие и обеспечить безопасность — это будет первым важным шагом вперед. А потом будем задумываться о будущем и более общих вопросах», — считает министр.

Отмена санкций поспособствовала бы развитию экономического партнерства России и Польши, сказал Чапутович. «Международные санкции, введенные после аннексии Крыма и российской агрессии в Донбассе, являются одной из главных причин того, что полный потенциал торговли и взаимных инвестиций не реализован. Изменение данной ситуации зависит от России», — отметил он.

Президент России Владимир Путин называл введенные ЕС санкции против России несправедливыми и невыгодными для обеих сторон. «Это наносит только ущерб, эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов, таких как недобросовестная конкуренция, в конечном итоге наносят ущерб всем», — говорил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: санкции, Россия - Польша, Санкции, Россия - ЕС
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