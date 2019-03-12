Политика , 21:06
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МИД предупредил россиян о проблемах при поездках в Азербайджан
С возможными трудностями при въезде в Азербайджан могут столкнуться россияне с армянскими корнями, уточнили во внешнеполитическом ведомстве
Виды Баку
У россиян с армянскими корнями могут возникнуть проблемы при въезде в Азербайджан «под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта». Об этом предупреждает МИД России, который выпустил соответствующее сообщение.
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства указывается, что азербайджанские пограничники отказывают в пропуске на территорию страны людям, которые имеют «прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности».
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