Мэй и Юнкер согласовали изменения в условиях Brexit

Премьер-министр Великобритании и глава Еврокомиссии договорились об изменениях в соглашении по Brexit. Для окончательного утверждения его должен принять британский парламент

Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условия Brexit, передает Reuters. Об этом стало известно накануне голосования по данному документу в британском парламенте.

В частности, стороны договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией — членом ЕС. Лондон и Брюссель согласились вместе работать над юридическими аспектами этого вопроса и заключить новое соглашение к декабрю 2020-го, сообщил британский госминистр Дэвид Лидингтон.

Евросоюз не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода Великобритании, заявил Юнкер на совместной пресс-конференции с Мэй. «Третьего шанса не будет», — сказал он. По его словам, Великобритания должна выйти из ЕС до 23-26 мая, когда пройдут выборы в европарламент. «Выбор прост: либо эта сделка, либо Brexit может вообще не произойти», — добавил глава Еврокомиссии.

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