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Эксперты назвали ожидаемую явку на выборах президента
Политика, 00:00
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Эксперты назвали ожидаемую явку на выборах президента
Явка на выборах президента может составить 64%, следует из данных опроса 150 экспертов в 50 регионах, которые приводит «Давыдов.Индекс». Опрошенные РБК политологи прогнозируют явку не менее чем 60%
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Явка на выборах главы государства может составить 64%, что на 1% ниже показателя на выборах президента 2012 года (тогда явка составила 65,34%). Соответствующий сводный прогноз по интересу избирателей к выборам приводится в презентации (имеется в редакции РБК) проекта «Давыдов.Индекс» председателя фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова. В рамках проекта были опрошены 150 российских экспертов из 50 регионов. Проект будет представлен в понедельник, 12 марта, на круглом столе «Выборы 2018: специфика, тенденции и прогноз результатов», организованном Фондом развития гражданского общества.

Согласно мартовскому опросу лидерами по ожидаемой явке, по мнению экспертов, являются: Татарстан (82%), Чувашия (78%), Пензенская область (74%), Тюменская  область (73%), Ставропольский край (73%), Кузбасс (71%). Аутсайдеры по предполагаемому интересу граждан к выборам: Дагестан (51%), Архангельская область и Петербург (52%), Курская область (53%), Ивановская, Брянская и Челябинская области (54%). В Москве ожидаемая явка находится на уровне 65%

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Давыдов в разговоре с РБК прогнозирует 63–65-процентный коридор по явке избирателей. По его мнению, на конечный результат повлияет погода в день голосования, а также активность кандидатов и общества.

Схожий прогноз по явке — 63–65% — дал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. Он отмечает предполагаемую низкую явку на Дальнем Востоке и в Сибири, ниже среднего — на Северо-Западе страны, и существенный рост интереса к выборам в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На окончательный результат явки могут повлиять серьезные внешнеполитические события, вроде очередной волны антироссийских санкций или громких антироссийских заявлений крупных западных чиновников, предполагает Фетисов.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов прогнозирует коридор по явке в 62–67%. Он полагает, что относительная низка явка в Санкт-Петербурге — 50-55% — связана с тем, что в «городе сильны негативные настроения и многими выборы воспринимаются как фикция». В то же время эксперт ожидает, что в Москве явка будет хорошей, а протестное голосование не сильным. «В общем и целом по стране выборы пройдут с вполне приемлемой для власти явкой. Это и результат мобилизации, и вообще отражение традиционно более высокого интереса избирателей к «главным выборам страны», — заключил политолог.

Опрос проводился в несколько этапов. В феврале эксперты проекта давали более скромный прогноз по явке — 60%. В частности, в Москве ожидаемая явка с февральского прогноза выросла с 58% до 65%. Политолог Миронов связал рост экспертных ожиданий по явке с масштабной кампанией по рекламе выборов. Рычагами влияния властей на явку он также назвал новую процедуру голосования вне места регистрации, которая заменила открепительные. Кроме того, власть, скорее всего, попытается традиционно мобилизовать работников бюджетной сферы, добавил эксперт.

Согласно последним данным ФОМ на 4 марта, о намерении прийти на выборы с той или иной степенью уверенности сказали 84,7% граждан, из них 64,8% намерены проголосовать «совершенно точно», а 19,9% — «скорее» или «вероятно» проголосуют. По прогнозу ВЦИОМ на 4 марта, 71,6% россиян сказали, что точно примут участие, еще 10,4% — что «скорее» проголосуют. Последнему из крупнейших социологических центров — Левада-центру — власти запретили публиковать данные предвыборных опросов после наделения центра статусом иностранного агента.

В декабре 2016 года источники РБК сообщали, что Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсуждали на закрытом семинаре обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: явка избирателей , выборы президента 2018 года , Опрос
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