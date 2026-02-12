 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Министр обороны Британии сообщил о военной помощи Киеву на $35 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Участники встречи в формате «Рамштайн» договорились выделить Киеву военную помощь на $35 млрд. Министр обороны Украины Федоров сообщил, что средства уже поступили Киеву. Кремль осуждает военную поддержку Украины
Джон Хили
Джон Хили (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Участники контактной группы в формате «Рамштайн» по итогам встречи 12 февраля договорились выделить Украине дополнительную военную помощь на $35 млрд, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на итоговой пресс-конференции.

«Мы нарастим военную помощь Украине. Мы нарастим давление на Россию. И мы хотим, чтобы 2026 год стал годом окончания этой войны, годом установления мира», — отметил Хили.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что участники контактной группы уже предоставили Киеву $35 млрд, и анонсировал помощь еще на $3 млрд, передает «Страна».

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи в формате «Рамштайн» заявил, что ФРГ примет участие в усилении противовоздушной обороны Украины. «Это один из приоритетов нашей поддержки. Германия уже передала пять из 12 своих систем Patriot, то есть более трети. Мы также постоянно поставляем управляемые ракеты и боеприпасы различных типов», — сказал глава ведомства.

По его словам, Германия также сможет поставить Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, «если другие страны-партнеры пожертвуют в общей сложности 30 единиц PAC-3».

Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет
Политика
Фото:Michelle VP / Shutterstock

Федоров, в свою очередь, заверил, что большая часть из предоставленных Украине средств пойдет на системы ПВО, беспилотники, развитие штурмовых подразделений БПЛА, средства глубокого поражения (Deep Strike) и перехватчики дронов.

В этот же день, 12 февраля, Хили заявил, что Великобритания выделит Украине £500 млн (около $680 млн) на «неотложную противовоздушную оборону». Минобороны Британии сообщило, что страна планирует поставить Украине 1 тыс. ракет Lightweight Multirole Missile (LMM, Martlet).

Днем ранее, 11 февраля, британское оборонное ведомство объявило о выделении £150 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом сообщил Хили, передает Politico. Лондон стал последним на данный момент союзником, присоединившимся к инициативе.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала военных действий по 31 августа 2025 года ЕС занимает второе место по объему помощи Украине. Лидируют США с $130,65 млрд — около двух третей этой суммы приходится на военные поставки. В тройку стран-доноров также входят Германия ($25,64 млрд, из которых $20 млрд — военная помощь) и Великобритания ($21,24 млрд, включая $15,7 млрд военной помощи).

Москва выступает против военных поставок Киеву. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.

Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Егор Алимов
Украина военная помощь Джон Хили Борис Писториус Европа
