Участники встречи в формате «Рамштайн» договорились выделить Киеву военную помощь на $35 млрд. Министр обороны Украины Федоров сообщил, что средства уже поступили Киеву. Кремль осуждает военную поддержку Украины

Джон Хили (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Участники контактной группы в формате «Рамштайн» по итогам встречи 12 февраля договорились выделить Украине дополнительную военную помощь на $35 млрд, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на итоговой пресс-конференции.

«Мы нарастим военную помощь Украине. Мы нарастим давление на Россию. И мы хотим, чтобы 2026 год стал годом окончания этой войны, годом установления мира», — отметил Хили.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что участники контактной группы уже предоставили Киеву $35 млрд, и анонсировал помощь еще на $3 млрд, передает «Страна».

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи в формате «Рамштайн» заявил, что ФРГ примет участие в усилении противовоздушной обороны Украины. «Это один из приоритетов нашей поддержки. Германия уже передала пять из 12 своих систем Patriot, то есть более трети. Мы также постоянно поставляем управляемые ракеты и боеприпасы различных типов», — сказал глава ведомства.

По его словам, Германия также сможет поставить Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, «если другие страны-партнеры пожертвуют в общей сложности 30 единиц PAC-3».

Федоров, в свою очередь, заверил, что большая часть из предоставленных Украине средств пойдет на системы ПВО, беспилотники, развитие штурмовых подразделений БПЛА, средства глубокого поражения (Deep Strike) и перехватчики дронов.

В этот же день, 12 февраля, Хили заявил, что Великобритания выделит Украине £500 млн (около $680 млн) на «неотложную противовоздушную оборону». Минобороны Британии сообщило, что страна планирует поставить Украине 1 тыс. ракет Lightweight Multirole Missile (LMM, Martlet).

Днем ранее, 11 февраля, британское оборонное ведомство объявило о выделении £150 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом сообщил Хили, передает Politico. Лондон стал последним на данный момент союзником, присоединившимся к инициативе.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала военных действий по 31 августа 2025 года ЕС занимает второе место по объему помощи Украине. Лидируют США с $130,65 млрд — около двух третей этой суммы приходится на военные поставки. В тройку стран-доноров также входят Германия ($25,64 млрд, из которых $20 млрд — военная помощь) и Великобритания ($21,24 млрд, включая $15,7 млрд военной помощи).

Москва выступает против военных поставок Киеву. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.