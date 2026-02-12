NBC узнал, что США расширяют кампанию по денатурализации приезжих
Белый дом ищет возможности лишить гражданства натурализованных американцев и усиливает свое внимание к этой теме, сообщил NBC со ссылкой на источники.
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), входящая в Министерство внутренней безопасности (DHS), направляет специалистов в региональные офисы по всей стране. Их задача — выявление случаев, в которых гражданство могло быть получено с нарушениями, объяснили собеседники.
такие случаи раньше были единичными и касались, как правило, сокрытия судимостей или причастности к нарушениям прав человека.
Расширение практики денатурализации вписывается в более широкий курс DHS на сокращение притока приезжих. Ведомство усилило рейды для задержания нелегальных иммигрантов в американских городах.
В USCIS заявили, что будут пересматривать дела натурализованных граждан при наличии достоверных доказательств мошенничества или искажений информации при получении гражданства. Служба придерживается практики «нулевой терпимости» к нарушениям при оформлении.
Источники NBC утверждают, что власти ищут способы ускорить процесс проверки личных дел, в том числе за счет подготовки сотрудников во всех более чем 80 региональных офисах USCIS.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно поднимал тему приобретенного гражданства и выражал недовольство иммиграцией из стран третьего мира. Параллельно он добивается отмены принципа предоставления гражданства по праву рождения, закрепленного в Конституции США. Соответствующий запрос рассматривает Верховный суд.
В июле 2025 года Минюст США опубликовал меморандум, в котором пообещал пристальнее следить на процессом натурализации, а также уделить внимание денатурализации лиц с приобретенным гражданством, совершившим преступления.
