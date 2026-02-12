В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа

В результате атаки дронов пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. В учебных мастерских возник пожар, его уже потушили.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал, студентов из общежития эвакуировали в детскую больницу.

Материал дополняется