В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа
В результате атаки дронов пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. В учебных мастерских возник пожар, его уже потушили.
Глава региона уточнил, что никто не пострадал, студентов из общежития эвакуировали в детскую больницу.
Материал дополняется
