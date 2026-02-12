 Перейти к основному контенту
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа

В результате атаки дронов пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. В учебных мастерских возник пожар, его уже потушили.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал, студентов из общежития эвакуировали в детскую больницу.

Материал дополняется

Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Экс-чиновники ответили Грефу на идею о реформе зарплат госслужащих
РАДИО
 Экономика, 06:01
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки Политика, 05:54
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа Политика, 05:52
Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области Политика, 05:39
Песков сравнил опасения вокруг ИИ с реакцией на первые ткацкие станки Общество, 05:30
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на подарок 14 февраля Общество, 05:24
При атаке дронов на Мичуринск загорелся магазин «Магнит» Политика, 05:21
Бонди на слушаниях по делу Эпштейна потребовала извинений перед Трампом Политика, 05:18
СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы Общество, 05:00
В трех российских регионах объявили воздушную опасность Политика, 04:37
МИД заявил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ Политика, 04:21
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:15
Стали известны два главных направления у туристов на праздниках Общество, 04:00
Посол заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию Политика, 03:56