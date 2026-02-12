Политика,
При атаке дронов на Мичуринск загорелся магазин «Магнит»
В результате атаки на Мичуринск Тамбовской области загорелся магазин «Магнит», есть пострадавшие, сообщил губернатор.
«В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит», — написал он.
По предварительным данным, два человека пострадали.
Материал дополняется
