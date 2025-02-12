CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели разговор. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Разговор «прошел утром в среду», сообщил телеканал.
О том, что Трамп и Путин уже говорили, сам президент США сообщал несколькими днями ранее. На вопрос о том, сколько раз общались лидеры, Трамп ответил: «Я лучше промолчу». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эти сообщения.
Он указывал, что «администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу» и «возникает много разных коммуникаций», которые происходят «по разным каналам».
Дональд Трамп и Владимир Путин выразили желание провести переговоры. Трамп ранее сообщил, что Путин готов встретиться с ним, и что ведется подготовка к переговорам. Путин также подтвердил свою готовность к встрече, заявив, что им нужно обсудить все направления, представляющие интерес для США и России. Оба лидера выразили желание провести спокойный и конструктивный разговор, но точная дата встречи не была объявлена.
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