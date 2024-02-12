В Ленинградской области запретили мероприятия вне помещений из-за дронов

Щелейки, Ленинградская область (Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости)

В Ленинградской области из-за угроз, связанных с беспилотниками, запретили проведение мероприятий вне помещений, говорится в выписке из протокола заседания Оперативного штаба региона.

«В связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием беспилотных летательных аппаратов, <...> запретить проведение на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений», — сказано в протоколе.

8 февраля в регионе ввели запрет на проведение публичных акций вне помещений. В пресс-службе правительства области отмечали, что это связано с «угрозой террористических акций и иных провокаций». Он будет действовать до 1 мая этого года. Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе, до этого момента вводится запрет и на публичные мероприятия.

Накануне, 11 февраля, в Гатчине (административный центр Ленинградской области) прошел один из первых после отмены запрета на акции из-за коронавируса митинг из-за экологических проблем. Как пишет местное издание «Гатчинская правда», власти мероприятие согласовали, но рекомендовали не проводить его из-за запрета. Портал 47news сообщал, что от организаторов акции администрация потребовала предоставить договор об охране участников митинга, которая в том числе включала отслеживание запрета на беспилотники.

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