Амстердаму запретили поставку запчастей к F-35 Израилю из-за атак на Газу

Суд в Нидерландах запретил поставку запчастей к F-35 Израилю из-за атак на Газу

Запрет связан с тем, что F-35 могли быть использованы «в серьезных нарушениях международного гуманитарного права» в секторе Газа, по которому Израиль в том числе наносит авиаудары. Тель-Авив заявлял, что действует согласно законам

Истребитель F-35 (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Апелляционный суд Нидерландов постановил прекратить экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35 из-за опасений, что эти самолеты использовались для атак в секторе Газа, передает Reuters.

Правительство страны должно в течение недели выполнить требование суда, он не дал властям права не исполнять решение, пока не будет подана апелляция в Верховный суд — на это у государства есть восемь недель.

«Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые запчасти для F-35 используются в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», — заявили в суде.

Иск против Нидерландов подали несколько правозащитных групп, включая голландский филиал организации Oxfam, которая борется с бедностью. Ранее суд низшей инстанции встал на сторону государства в этом деле.

The Jerusalem Post отмечает, что с регионального склада запчастей для F-35 в Нидерландах Израиль получил как минимум одну партию с момента начала войны с ХАМАС.

Израиль многократно отчитывался о нанесении авиаударов по территории сектора Газа. По данным Минздрава региона, которые приводит Al Jazeera, с начала конфликта там погибли более 28 тыс. человек, ранены почти 68 тыс. В Израиле в ходе нападения ХАМАС погибли около 1,2 тыс. человек, еще 240 стали заложниками боевиков.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Израиль в совершении военных преступлений. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс указывал, что Израиль нарушал «правила ведения войны и элементарной гуманности». В Amnesty International отмечали, что «серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления», допустили обе стороны конфликта.



Президент Израиля Ицхак Герцог подчеркивал, что в секторе Газа армия страны действует в соответствии с международным правом.