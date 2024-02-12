Россия ввела санкции против британских граждан
Россия ввела санкции против 18 британских граждан. Об этом сообщается на сайте МИДа.
В список попали 18 человек, которых МИД назвал представителями «военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества». Им закрыли въезд в Россию.
Среди британцев, которые подпали под санкции, — заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Уолкер, заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош и другие. Из ученых под санкции попали Айвор Дейвис и Тимоти Эш из Оксфордского университета и прочие.
Санкции приняты из-за «конфронтационного курса Лондона», в рамках которого «предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве», сообщил МИД.
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