Россия ввела санкции против британских граждан

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Россия ввела санкции против 18 британских граждан. Об этом сообщается на сайте МИДа.

В список попали 18 человек, которых МИД назвал представителями «военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества». Им закрыли въезд в Россию.

Среди британцев, которые подпали под санкции, — заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Уолкер, заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош и другие. Из ученых под санкции попали Айвор Дейвис и Тимоти Эш из Оксфордского университета и прочие.

Санкции приняты из-за «конфронтационного курса Лондона», в рамках которого «предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве», сообщил МИД.