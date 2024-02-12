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Война санкций ,  
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Россия ввела санкции против британских граждан

Россия ввела санкции против 18 британских граждан
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Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия ввела санкции против 18 британских граждан. Об этом сообщается на сайте МИДа.

В список попали 18 человек, которых МИД назвал представителями «военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества». Им закрыли въезд в Россию.

Подробнее о фигурантах списка читайте здесь.

Среди британцев, которые подпали под санкции, — заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Уолкер, заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош и другие. Из ученых под санкции попали Айвор Дейвис и Тимоти Эш из Оксфордского университета и прочие.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Санкции приняты из-за «конфронтационного курса Лондона», в рамках которого «предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве», сообщил МИД.

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