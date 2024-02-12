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Осужденному по делу «Сети» дали еще 24 года

Фигуранту дела «Сети» Иванкину дали 24 года по обвинению в двойном убийстве
Максим Иванкин в 2020 году получил 13 лет колонии. В январе присяжные признали его виновным в двойном убийстве, суд назначил мужчине новый длительный срок и оштрафовал. Он говорил, что показания были получены под пытками
Максим Иванкин&nbsp;(справа)
Максим Иванкин (справа) (Фото: Максим Буданов / «Коммерсантъ»)

Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии Максима Иванкина, фигуранта дела «Сети» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили РБК в пресс-службе Рязанского областного суда.

С него взыскали 6 млн руб. в качестве морального вреда, передают «Рязанские новости». Отбывать наказание Иванкин будет в колонии строгого режима, ему засчитали срок, проведенный в СИЗО, где осужденный находился с 2020 года.

Присяжные признали Иванкина виновным в двойном убийстве в 2017 году. По версии следствия, летом того года мужчина вместе с тремя знакомыми — Алексеем Полтавцем, Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым — покинули Пензу и уехали в Рязань, опасаясь преследования по делу о сбыте наркотиков. Позже Левченко и Дорофеев решили вернуться и сдаться, но, как утверждало следствие, Иванкин и Полтавец заманили их в лес и убили.

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Полтавец в 2017 году покинул Россию, он находится в розыске и заочно арестован. Иванкин отрицает вину, он заявлял, что признательные показания были получены под пытками. Прокуратура требовала назначить Иванкину 25 лет лишения свободы, а представители потерпевших — пожизненный срок.

В феврале 2020 года пензенский суд приговорил Иванкина к 13 годам колонии по делу «Сети»; длительные сроки получили еще шесть человек. Всем осужденным вменили организацию террористического сообщества или участие в нем, а некоторых дополнительно обвинили в незаконном обороте оружия и покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты настаивали, что никакой организации «Сеть» не существовало; они жаловались на пытки, избиения и угрозы изнасилованием.

Дело «Сети» вызвало большой резонанс, в Кремле говорили, что президент Владимир Путин не раз поручал проверить его на соответствие закону. В 2018-м, общаясь с членами СПЧ, Путин сослался на подготовленную для него справку, где говорилось, что дома и «по местам сбора» фигурантов нашли «учредительные и программные документы терсообщества», самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и оружие.

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