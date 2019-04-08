ФСБ внесла движение «Сеть» в список террористических организаций

Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла в список террористических организаций движение «Сеть». Это следует из данных соответствующего реестра.

«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России на основании решения Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года, указано в реестре. Оно вступило в силу 14 марта.

Активистов «Сети» из Пензы и Санкт-Петербурга (уголовное разбирательство также известно как ​«пензенское дело») подозревают в организации террористического сообщества и подготовке терактов к президентским выборам и чемпионату мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что давали свои показания под пытками.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подчеркивал, что у фигурантов дела «Сети» при обысках изъяли «программные документы террористического сообщества», самодельную взрывчатку, гранаты, детонатор и оружие. «Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами, мало терактов где‑то там?» — отмечал президент.