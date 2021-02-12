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Война санкций ,  
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Россия расширила санкции против украинских компаний

Меры были введены российской стороной в 2018 году в качестве ответных на украинские санкции. Число украинских компаний, попавших под российские ограничения, выросло до 84

Правительство расширило список украинских компаний, в отношении которых Россия ввела санкции. Документ опубликован на портале правовой информации, его подписал премьер Михаил Мишустин.

В расширенном перечне указаны 84 компании, в прошлой версии их было 75. В последнюю версию списка попали в том числе одесские ООО «Донмар» и «Краншип», поставщик металлов «Максима Металл Сервис» (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция» (Днепр), «Трансшип» и дочерние компании «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» (Одесса). Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме.

Россия ввела контрсанкции против Украины в ноябре 2018 года. В первоначальном варианте документ состоял из 322 физических лиц и 68 предприятий. Среди компаний под ограничениями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов, в том числе структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского. В числе санкционных мер — блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Политика
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и спикер парламента Дмитрий Разумков&nbsp;(слева направо)

Постановление правительства было принято в соответствии с указом о введении санкций «в связи с недружественными действиями Украины», который президент Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Это стало ответом на указ Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины. В мае того же года он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое расширило санкции в отношении россиян, а также продлило действие уже введенных ограничений.

С тех пор санкционный список несколько раз обновлялся. В последний раз перечень был расширен в декабре 2020 года — премьер-министр Михаил Мишустин добавил в него несколько украинских политиков и чиновников, в том числе спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько и депутатов фракции «Слуга народа».

Автор
Наталия Анисимова
санкции Украина правительство постановление
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